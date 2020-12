Beethoven et l’orchestre

« Compositeur génial mais mauvais orchestrateur ». « Il a inventé l’orchestre moderne ». On a entendu tout et son contraire sur le traitement beethovénien de l’orchestre, et pas mal de bêtises : l’occasion d’examiner ce qui fait le génie de l’orchestre de Beethoven.

David Oïstrakh interprète un programme Beethoven avec le Berlin State Opera dirigé par Prof. Hermann Abendroth, © Getty / Abraham Pisarek/ullstein bild