Ancien ou moderne ?

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Gioacchino Rossini

Ouverture de L’Italienne à Alger

Cappella Coloniensis

Direction : Gabriele Ferro

Label CBS

Le cor naturel par Roger Montgomery (Exemples 1 & 2) :

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°1, 3e mvt « menuet »

Orchestre du XVIIIe siècle

Direction : Frans Brüggen

Label Philips

Ludwig van Beethoven

Ouverture d’Egmont, le début

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

Label DG

Ludwig van Beethoven

Ouverture d’Egmont, le début

London Classical Players

Direction : Roger Norrington

Label EMI

Ludwig van Beethoven

Ouverture d’Egmont, le début

Deutsche Kammerphilharmonie

Direction : Paavo Järvi

Label RCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture de Cosi Fan Tutte

Orchestra of the Age of Enlightenment

Direction : Simon Rattle

Label EMI

Franz Schubert

Symphonie n°3, 3e mvt « menuet »

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Zubin Mehta

Label DG

Franz Schubert

Symphonie n°3, 3e mvt « menuet »

Freiburger Barockorchester

Direction : Pablo Heras Casado

Label Harmonia Mundi

Hector Berlioz

Roméo et Juliette, « scherzo de la reine Mab »

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Label Decca

Trompette naturelle et cornet à pistons dans Berlioz par Michael Harrison, Paul Sharp, Neil Brough et Robert Vanryne (exemples 1, 2 & 3)

Anton Bruckner

Symphonie n°7, 1e mvt « allegro moderato »

Orchestre des Champs-Elysées

Direction : Philippe Herreweghe

Label Harmonia Mundi

Cor naturel et cor chromatique par Martin Lawrence. Liszt au cor naturel "Les Préludes" (exemple 1)

Cor naturel et cor chromatique par Martin Lawrence. Wagner au cor chromatique "Parsifal" (exemple 2)

Cor naturel et cor chromatique par Martin Lawrence. Wagner au cor naturel "Parsifal" (exemple 3)

Richard Wagner

Ouverture du Vaisseau fantôme

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Label Naïve

Richard Wagner

Ouverture des Maîtres Chanteurs de Nuremberg, le début

Orchestre Symphonique de la radio de Stuttgart

Direction : Roger Norrington

Label SWR

Gustav Mahler

Symphonie n°1 « Titan », finale

Les Siècles

Direction : François-Xavier Roth

Label Harmonia Mundi

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°4, finale

Jean-François Heisser (piano)

Les Siècles

Direction : François-Xavier Roth

Label Actes Sud

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°5 « L’Empereur », finale

Nicholas Angelich (piano)

Insula Orchestra

Direction : Laurence Equilbey

Label Erato

Robert Schumann

Concerto pour violon, finale

Henryk Szeryng (violon)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Antal Dorati

Label Decca

Robert Schumann

Concerto pour violon, finale

Isabelle Faust (violon)

Freiburger Barockorchester

Direction : Pablo Heras Casado

Label Harmonia Mundi

Antonin Dvorak

Symphonie n°9 « du Nouveau monde », 2e mvt « largo »

La Chambre Philharmonique

Direction : Emmanuel Krivine

Label Naïve

Maurice Ravel

La Valse

Anima Eterna

Direction : Jos van Immerseel

Label Zig Zag Territoires

Gaspare Spontini

Ouverture d’Olimpie

Le Cercle de l’harmonie

Direction : Jérémie Rhorer

Label Bru Zane