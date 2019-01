Alternatives orchestrales

L’orchestre s’est structuré comme ensemble permanent de musiciens payés au mois couvrant trois siècles de musique. Aujourd’hui, de plus en plus de formations intermittentes proposent des modèles alternatifs: ensembles baroques, groupes de musique contemporaine, orchestres sans chef, instruments d’époque. Le monde symphonique est en mutation !

Programme musical

Mendelssohn : Symphonie n°4 « Italienne », 1er mvt « allegro vivace »

Orchestre de Chambre d’Europe

Yannick Nézet-Séguin (direction)

DG. Enr. 2016.

Haendel : Water Music, Suite n°2, « Hornpipe »

Academy of St Martin in the Fields

Neville Marriner (direction)

Philips. Enr. 1979.

J-S Bach : Concerto Brandebourgeois n°1, 1er mvt « allegro »

Concentus Musicus

Nikolaus Harnoncourt (direction)

Teldec.

de Lalande : Te Deum

Ensemble Aédès

Le Poème harmonique

Vincent Dumestre (direction)

Alpha. Enr. 2017.

Gluck : Iphigénie en Tauride, acte III, scènes 3 et 4

Mireille Delunsch (soprano)

Yann Beuron (ténor)

Simon Keenlyside (baryton)

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski (direction)

Archiv Produktion. Enr. 1999

Mozart : Lucio Silla, air de Giunia « Parto m’affretto »

Diana Damrau (soprano)

Le Cercle de l’harmonie

Jérémie Rhorer (direction)

Virgin Classics. Enr. 2006.

Berlioz : Symphonie fantastique, 4ème mvt « Songe d’une nuit de sabbat »

Orchestre révolutionnaire et romantique

John Eliot Gardiner (direction)

Philips. Enr. 1991.

Ravel : Alborada del Gracioso

Les Siècles

François-Xavier Roth (direction)

Actes Sud. Enr. 2013.

Boulez : Eclat

Ensemble Intercontemporain

Pierre Boulez (direction)

Sony Classical. Enr. 1981.

Berlioz : Symphonie fantastique, arrangement Arthur Lavandier

Le Balcon

Maxime Pascal (direction)

Alpha. Enr. 2016.

Haydn : Concerto pour violoncelle n°1, finale « allegro molto »

Jean-Guihen Queyras (violoncelle)

Orchestre Baroque de Fribourg

Petra Müllejans (direction)

Harmonia Mundi. Enr. 2003.

Brahms : Symphonie n°4, finale « allegro energico e appassionato »

Les Dissonances

Dissonances Records. Enr. 2013.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard