Les instruments du baroque 1

Après avoir abordé les pupitres de l’orchestre symphonique tel qu’il s’est constitué au XIXe siècle, il est temps de se pencher sur les différentes familles d’instruments auxquelles un orchestre baroque est amenée à recourir.

Générique de l'émission :

Serge ProkofievRoméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons, « L’automne », 1emvt « allegro »

Alice Harnoncourt (violon Jacob Steiner 1665)

ConcentusMusicus

Teldec. Enr. 1977

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon seul n°1 en sol mineur BWV 1001, début du 1emvt « adagio »

Nathan Milstein (violon Stradivarius 1716)

DG. Enr. 1974

Jean-Sébastien Bach

Même passage

Sigiswald Kuijken (violon Giovanni Grancino)

Deutsche Harmonia Mundi. Enr. 1981

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043, 2emvt « largo ma non tanto »

David Oistrakh (violon Stradivarius) et Yehudi Menuhin (violon Guarnerius)

Orchestre Symphonique d’Etat d’URSS

Direction : Alexander Orlov

Warner Classics. Enr. 1945

Jean-Sébastien Bach

Même passsage

Simon Standage et Elisabeth Wilcock (violons)

The English Concert

Direction : Trevor Pinnock

Archiv Produktion. Enr. 1983

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041, 1emvt « allegro »

Jaap Schröder (violon Jacob Steiner 1665)

Academy of Ancient Music

Direction : Christopher Hogwood

L’Oiseau Lyre. Enr. 1981

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041, 2emvt « andante »

Monica Huggett (violon)

Orchestre Baroque d’Amsterdam

Direction : Ton Koopman

Erato. Enr. 1985

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041, 3emvt « allegro assai »

Elizabeth Wallfisch (violon)

Orchestre of the Age of Enlightenment

Virgin Classics. Enr. 1992

Francesco Geminiani

Concerto n°5 en sol mineur

Ensemble 415

Chiara Banchini (violon Amati 1674)

Zig Zag Territoires. Enr. 2003

Jean-Marie Leclair

Sonate pour deux violons et basse continue en sol mineur op.13 n°6, 4emvt « allegro »

Florence Malgoire (violon Pierre Jacquier, copie de Stradivarius)

et RyoTerakado (violon François Bodard, copie de Stradivarius)

Les Talens lyriques

Direction : Christophe Rousset

Fnac Musique. Enr. 1992

Evaristo Felice Dall’Abaco

Sonate pour violon en sol mineur op.4 n°12, « Passacaille »

Thibault Noally (violon Sebastian Klotz 1757)

Les Accents

Aparté. Enr. 2015

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon seul n°3 en mi majeur BWV 1006, « Prélude »

Amandine Beyer (violon Pierre Jacquier)

Zig Zag Territoires. Enr. 2011

Jean-Sébastien Bach

Partita n°3 pour violon seul en mi majeur BWV 1006, « Gavotte en rondeau »

Rachel Podger (violon Pesarinius 1739)

Channel Classics. Enr. 2001

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°3 pour violon en ut majeur BWV 1005, « allegro assai »

Hélène Schmitt (violon Camillo Camilli début XVIIIe)

Alpha. Enr. 2004

Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 pour violon seul en ré mineur BWV 1006, « Gigue »

Isabelle Faust (violon Stradivarius 1704)

Harmonia Mundi. Enr. 2009

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre en ré majeur BWV 1068, « aria »

Orchestre Symphonique de la radio de Berlin

Direction : Hermann Abendroth

Tahra. Enr. 1950 ou 51

Jean-Sébastien Bach

Même passage

La Petite bande

Direction : SigiswaldKuijken

Deutsche Harmonia Mundi. Enr. 1981

Georg Friedrich Haendel

Le Messie, ouverture

Academy of Ancient Music

Direction : Christopher Hogwood

L’Oiseau Lyre. Enr. 1980

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, 4e entrée « Les Sauvages »

Claron McFadden (soprano)

Nicolas Rivenq (baryton)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1990

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en si bémol majeur op.4 n°1 RV 383a

Fabio Biondi (violon Gagliano 1766)

L’Europa galante

Virgin Classics. Enr. 2008

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3 en sol majeur BWV 1048, 3emvt « allegro »

Musica Antiqua Köln

Direction : Reinhard Göbel

Archiv Produktion. Enr. 1986

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3 en sol majeur BWV 1048, début du 1emvt « allegro »Orchestre baroque de Fribourg

Harmonia Mundi. Enr. 2013

Jean-Sébastien Bach

Même passage

English Baroque Soloists

Direction : John Eliot Gardiner

SDG. Enr. 2009

Jean-Sébastien Bach

Même passage

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

Naïve. Enr. 2004

Jean-Baptiste Lully

Concert donné au souper du Roy, « Passacaille »

MusicaFlorea

Direction : Marek Stryncl

MBF. Enr. 2007

Michel Richard Delalande

DeitatisMajestatem

Ensemble Aedes

Le Poème harmonique

Direction : Vincent Dumestre

Alpha. Enr. 2017

Michel Pignolet de Montéclair

Jephté, ouverture

Orchestre Orfeo de Budapest

Direction : György Vashegyi

Glossa. Enr. 2019