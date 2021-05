Yutaka Sado et l'Orchestre Lamoureux

Premier prix du concours de Besançon en 1989, Yutaka Sado fut l'assistant de longue date de Seiji Osawa et de Leonard Bernstein. En 1993, il devient le directeur musical de l'Orchestre des Concerts Lamoureux qu'il dirigera pendant 17 ans et auquel il donnera un nouveau souffle.

Artisan de la résurrection de l'Orchestre des Concerts Lamoureux, qui eut son heure de gloire au début du siècle sous la baguette d'Igor Markevitch, Yutaka Sado aime les orchestres français, qui se distinguent selon lui, par la beauté et la clarté de leur phrasé : "Quand je retourne au Japon, j'ai l'impression de diriger des formations en noir et blanc, certes plus en place techniquement, mais incapables d'aussi belles couleurs."

Programmation musicale

Leonard Bernstein

Candide : Ouverture

Orchestre Lamoureux

Yutaka Sado, direction

WARNER CLASSICS 2564 60480-2

Leonard Bernstein

Candide : I am easily assimilated

Kim Criswell : Mezzo-soprano

Orchestre Lamoureux

Yutaka Sado, direction

WARNER CLASSICS 2564 60480-2

Leonard Bernstein / Stephen Sondheim

West side story : Somewhere

Françoise Pollet : Soprano

Bruno Fontaine : Piano

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

Accord 205522

Erik Satie / Claude Debussy : Orchestration

Gymnopédie n°1 - arrangement pour orchestre, Gymnopédie n°3 - arrangement pour orchestre

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

ERATO 8573-85827-2

Jacques Ibert

_Escales : Rome - Palerme - pour orchestre _Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

NAXOS 8.554222

Jacques Ibert

Escales : Tunis - Nefta - pour orchestre

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

NAXOS 8.554222

Jacques Ibert

Escales : Valencia - pour orchestre

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

NAXOS 8.554222

Emmanuel Chabrier

España, Habañera, Joyeuse marche

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

ERATO 3984-27321-2

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

ERATO 3984-27321-2

Leonard Bernstein

Fancy Free : Competition scene, Fancy Free : Variation n°1 : Galop, Fancy Free : Variation n°2 : Waltz, Fancy Free : Variation n°3 : Danzon Fancy Free : Finale

Bruno Fontaine : Piano

Tonkünstler Orchester

Yutaka Sado, direction