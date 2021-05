Yutaka Sado, de Paris à Londres en passant par Berlin

Unanimement salué comme l'un des chefs les plus passionnants et charismatiques de sa génération, Yutaka Sado fut très vite invité à diriger nombre d'orchestres européens et français, comme l’Orchestre Symphonique Allemand de Berlin, le Philharmonique de Radio France ou le Philharmonique de Londres.

Yukata Sado, © Jun Yoshimura