« Vive le vent d’hiver », c’est bien connu, mais vivent aussi les vents d'été ! (3/5) cor anglais et basson

Pour ces premières journées estivales, nous écouterons flûte, clarinette, hautbois et autre cor dans le répertoire symphonique et lyrique. Les flûtes de Daphnis et Chloé de Ravel, le hautbois du Concerto pour violon de Brahms, les cors du Freischütz de Weber… Les vents sont à la fête !

instrument : basson, © DR