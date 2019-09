Virgil Thomson compositeur américain et critique musicale est né le 25 novembre 1896 à Kansas City (Missouri) et mort le 30 septembre 1989 à New York.

Virgil Thomson est très souvent associé à Aaron Copland. Il fait ses études à l’université Harvard mais a reçu l’essentiel de sa formation en France dans les années 1920.

A Paris en 1921, Thomson étudie avec la compositrice française Nadia Boulanger. De 1925 à 1930 il fréquentera Erik Satie et les membres du groupe des Six.

Dans les années 1930, il compose pour le théâtre et pour le cinéma en collaboration étroite, pour les livrets, avec Gertrude Stein. En 1949, il est lauréat du Prix Pulitzer de musique grâce à sa composition pour le film Louisiana Story.

En 1940 il revient à New York et accepte le poste de critique musical au New York Herald Tribune. Il assure cette chronique jusqu'en 1954, devenant, par la lucidité de ses analyses, l'un des critiques les plus respectés mais aussi les plus redoutés des États-Unis.

Bibliographie

Virgil Thomson : Music Chronique 1940-1954

Editeur : Library of America

Editeur : Library of America Virgil Thompson sa vie sa musique / Auteurs : Hoover Kathleen - Cage John

Editeur : Club Du Livre Americain

Day at Night: Interview de Virgil Thomson