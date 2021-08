Vadim Repin, violoniste (2/2)

« C'est tout simplement le meilleur et le plus parfait des violonistes qu'il m'ait été donné d'entendre ». Voilà ce que déclarait Yehudi Menuhin au sujet de Vadim Repin à qui nous consacrons deux émissions pour fêter les cinquante ans du musicien russe.

La presse en parle

“Ce n’était pas une cadence mécanique mais, au contraire, une approche personnelle énergique rythmée par les “sforzandi” qui nous a laissée sans voix, alors que Vadim Repin semblait détendu. Plus qu’un tour de force, il s’agissait d’une démonstration au sommet de l’art de jouer du violon.”

The New York Times