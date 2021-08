Vadim Repin, violoniste (1/2)

« C'est tout simplement le meilleur et le plus parfait des violonistes qu'il m'ait été donné d'entendre ». Voilà ce que déclarait Yehudi Menuhin au sujet de Vadim Repin à qui nous consacrons deux émissions pour fêter les cinquante ans du musicien russe.

Vadim Repin fut le plus jeune lauréat du Concours Reine Elisabeth à Bruxelles, il avait 17 ans

Il est spécialisé en musique russe et française, en particulier dans les plus grands concerttos pour violon russes. Il a également inclus dans son répertoire de la musique contemporaine

Paganini – Variation sur le Carnaval de Venise

