Transcriptions, paraphrases et variations d’opéra au piano (2/5)

Cette semaine, marquée le 27 avril par les 150 de la mort de Sigismund Thalberg, sera consacrée aux transcriptions d’opéra au piano. Nous proposerons la version originale de ces opéras, puis leur transcription par Thalberg, mais aussi Chopin, Liszt, Hans von Bülow …

Pendant près d’un siècle, le piano a permis une diffusion plus vaste du répertoire symphonique et lyrique dans tous les salons d’Europe. Ces transcriptions plus ou moins virtuoses sont souvent de simples adaptations du texte original, mais elles peuvent devenir de véritables œuvres d’art grâce à des compositeurs commeChopin,LisztouThalberg.

Sigismund Thalberg

Les origines de l’un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle restent obscures. Thalberg se présentait comme le fils illégitime du comte Moritz Dietrichstein, tandis que son acte de naissance mentionne des parents originaires de Francfort. Il étudie le piano avec Hummel, Pixis, Kalkbrenner et Moscheles. Une fois sa carrière internationale amorcée (dès 1830), il réussit une percée décisive en 1836, avec un concert parisien qui suscite l’enthousiasme. Le voici comparé à Liszt. Afin de départager ces héros du clavier, la princesse Belgiojoso organise un « duel » musical en 1837. La presse estimera qu’il y eut deux vainqueurs et pas de vaincu, tandis que la princesse prononcera une sentence superbe : « Thalberg est le premier pianiste du monde. Liszt est le seul. » (SourcePallezzetto Bru Zane)