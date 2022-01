"The BBC Phil" ou l'Orchestre Philharmonique de la BBC (1/5)

On le surnomme couramment « BBC Phil », et ses origines remontent à 1922. Installé à Manchester, au Bridgewater Hall, l’Orchestre Philharmonique de la BBC s’est longtemps appelé « Orchestre Symphonique de la BBC du Nord ».

Frère mancunien du BBC Symphony Orchestra basé à Londres, le BBC Phil a toujours revendiqué une programmation musicale plus audacieuse, sous la baguette de ses différents directeurs musicaux, Yan Pascal Tortelier, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena ou depuis deux ans Omer Meir Wellber.

À l'origine, les studios de la première station de radio de Manchester se trouvaient dans les locaux de l'entreprise électrique Metropolitan Vickers Electrical Company. Cette entreprise autorisa la radio à émettre à partir de 1922 sous l'indicatif 2ZY. Dan Godfrey Junior, gérant de la station, a alors créé un chœur, un opéra ainsi qu'un orchestre composé de douze musiciens. Ce premier orchestre prit le nom de 2ZY Orchestra et commença à jouer lors d'émissions radiodiffusées plusieurs œuvres classiques anglaises telles que Dream of Gerontius et Enigma Variations d'Edward Elgar ou Les Planètes de Gustav Holst. L'orchestre était en partie financé par la British Broadcasting Company (précurseur de la British Broadcasting Corporation) et fut renommé Northern Wireless Orchestra en 1926.

Quand la BBC créa un orchestre national à Londres (l'orchestre symphonique de la BBC) en 1930, elle décida de diminuer considérablement le financement de ses orchestres régionaux. Le Northern Wireless Orchestra fut alors réduit à 9 musiciens et renommé Northern Studio Orchestra.

Trois ans plus tard, en 1933, la BBC est cependant revenue sur sa décision et a maintenu un orchestre complet, cette fois renommé en BBC Northern Orchestra. C'est le début de l'orchestre dans sa forme actuelle.

BBC Philharmonic Thème Tune Medley

Pour célébrer le dixième anniversaire de BBC North, le BBC Philharmonic présente un medley présentant certains des thèmes célèbres issus de sa maison MediaCity au cours de la dernière décennie.

(arrangé par Jonathan Barrett et dirigé par Ellie Slorach)

BBC Philharmonic dirigé par Stephen Bell

