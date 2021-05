Tedi Papavrami, violoniste (3/3)

Disciple de Pierre Amoyal, Tedi Papavrami mène une carrière de virtuose. Soliste, mais aussi chambriste et fin pédagogue, il figure parmi les musiciens les plus redoutables de sa génération. Arabesques y consacre 3 émissions

D’origine albanaise, Tedi Papavrami grandit auprès d’une mère programmatrice musicale en radio, et d’un père violoniste et pédagogue. Enfant prodige, il n’a que huit ans lorsqu’il fait déjà sensation avec l’Orchestre Philharmonique de Tirana, interprétant les vertigineux Airs bohémiens de Sarasate. Encore très jeune, il part pour la France suivre les leçons de son maîtrePierre Amoyalau Conservatoire de Paris, s’échappant par ailleurs de la politique dictatoriale de son pays natal. Sa progression est fulgurante. Le surdoué, encore très jeune, se retrouve médiatisé, mis sous les projecteurs d’un plateau de télévision lors de l’émission grand public « Le grand échiquier ». A 15 ans, premiers prix en poche, il entame une carrière internationale.

Bien qu’en grande partie investi dans la musique, Tedi Papavrami se consacre aussi à tout autre chose, en exerçant en parallèle une activité de traducteur au service de l'écrivain Ismail Kadare. Grand lecteur de romanciers classiques comme Flaubert, Stendhal, ou Proust, il est lui-même auteur du livre autobiographique « Fugue pour violon seul » aux éditions Robert Laffont.

Dans son livre "Fugue pour violon seul", le violoniste Tedi Papavrami relate son double parcours : celui qui fit de l'enfant prodige qu'il était un musicien accompli, et celui qui l'amena à fuir avec ses parents une des dictatures les plus fermées du bloc de l'Est

