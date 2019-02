Sir Andrew Davis et la musique anglaise (5/5)

à réécouter émission Arabesques Sir Andrew Davis et la musique anglaise (1/5)

à réécouter émission Arabesques Sir Andrew Davis et la musique anglaise (2/5)

à réécouter émission Arabesques Sir Andrew Davis et la musique anglaise (3/5)

à réécouter émission Arabesques Sir Andrew Davis et la musique anglaise (4/5)

La programmation musicale :

Arnold Bax

4 Pieces (Esquisses) : Dance in the sun

Orchestre Philharmonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHAN10829 /2014

Edward Elgar

The banner of Saint George opus 33 :

- Scène n°2 : Loud cry the people Haste the dragon comes

- Epilogue (Marche) : It comes from the misty ages

Orchestre et chœur Philharmonique de Bergen

Chœur Edvard Grieg

Collegium Musicum de Bergen

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5149 / 2015

Arthur Bliss

1 Morning heroes F 32 : Achilles goes forth to battle

Chœur et Orchestre Symphonique de la BBC

2 Hymn to Apollo F 116 - pour orchestre

Orchestre Symphonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5159 / 2015

Ralph Vaughan Williams

1 Symphonie n°9 en mi mineur : 3. Scherzo

2 Job

- Galliard of the sons of the morning

- Altar dance

- Epilogue

Orchestre Philharmonique de Bergen

Andrew Davis

Edward Elgar

Smoking cantata : Kindly do not smoke - pour baryton et orchestre

Roderick Williams, baryton

Orchestre Philharmonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5188 / 2017

Edward Elgar

Falstaff opus 68 :

6 Falstaff's march

7 The return through Gloucestershire

8 Interlude : Gloucestershire

9 The new King

10 King Henry V'sprogress

Orchestre Philharmonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5188 / 2017

Ralph Vaughan William

Concerto pour 2 pianos en Ut Majeur :

3 Fuga cromatica con finale alla tedesca

4 Finale

Hélène Mercier et Louis Lortie, pianos

Orchestre Philharmonique de Bergen

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5186 / 2017

Gustav Holst

Indra opus 13 H 66

Orchestre Philharmonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5192 / 2018

Gerald Finzi

Concerto pour violoncelle en la mineur opus 40 : 2. Andante quieto

Paul Watkins, violoncelle

Orchestre Symphonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5214 / 2018

Edward Elgar

The spirit of Englandopus 80 : 1. The 4th of august - pour ténor, chœur mixte et orchestre

Andrew Staples, ténor

Chœur et Orchestre Symphonique de la BBC

Andrew Davis

CHANDOS CHSA5215 / 2018