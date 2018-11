Rossini et la France (5/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ah que mon âme se rassure (Acte III, scène 4 – Jemmy)

Mady Mesple : Soprano (Jemmy)

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Gioacchino Rossini

Guillaume tell :

- Ne m'abandonne point espoir de vengeance

- Asile hereditaire

Roberto Alagna : Ténor

Orchestre Philharmonique de Londres

Richard Armstrong

EMI 5554772

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell (Acte IV) :

- Toi, qui du faible es l'espérance (Mathilde, Hedwige et le chœur)

- Suivez moi (Leuthold, Hedwige et Mathilde)

- Je te revois (Ensemble)

- A ces signaux de flamme (Scène 11 - Ensemble)

- Pourquoi ta présence / Tout change (Scène 2 - Ensemble)

Montserrat Caballe : Soprano, Mathilde

Mady Mesple : Soprano, Jemmy

Jocelyne Taillon : Mezzo-soprano, Hedwige

Nicholas Christou : Baryton-basse, Leuthold

Gabriel Bacquier : Baryton, Tell

Louis Hendrikx : Basse, Gessler

Nicolai Gedda : Ténor, Arnold

Ambrosian Opera Chorus

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse : Album pour les enfants adolescents : Ouf les petits pois

Marcelle Meyer : Piano

EMI 5852282

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse : Album de château : Prélude prétentieux

Marcelle Meyer : Piano

LABEL : EMI 5852282

2004

Gioacchino Rossini Giovanna d'Arco

Karine Deshayes : Mezzo-soprano

Les Forces Majeures

Raphael Merlin

APARTE AP121

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse pour piano :

- Une caresse à ma femme

- Un petit train de plaisir (Comique imitatif)

Aldo Ciccolini : Piano

EMI CLASSIC 685835 2

Gioacchino Rossini

Stabat Mater :

- Inflammatus et accensus (Air de soprano et chœur)

- Quando corpus morietur (Chœur a capella)

- Amen (Quatuor et chœur)

Maria Stader : Soprano

Marianna Radev : Contralto

Ernst Haefliger : Ténor

Ivan Sardi : Basse

Chœur de la Cathédrale Sainte-Hedwige de Berlin

Chœur et Orchestre Symphonique du Rias de Berlin

Ferenc Fricsay

DGG 439684-2

Gioacchino RossiniPéchés de vieillesse : Album de chaumière : Un réveil en sursaut

Frederic Chiu : Piano

HARMONIA MUNDI HMU 907102

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Domine deus

Enrico Caruso : Ténor

Ensemble non identifié Non Identifie

NIMBUS NI 7809

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle :

- Prélude religieux pendant l'Offertoire

- Ritournelle - Sanctus

- O salutaris hostia

- Agnus Dei

Cecilia Gasdia : Soprano

Bernarda Fink : Contralto

Vincenzo La Scola : Ténor

Francesco Ellero D'Artegna : Basse

Philippe Corboz : Harmonium

Luciano Sgrizzi : Piano

Jean Francois Antonioli : Piano

Ensemble Vocal de Lausanne

Michel Corboz

ERATO ECD 75466

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse : Album des enfants dégourdis : Assez de memento : dansons

Frederic Chiu : Piano

HARMONIA MUNDI HMU 907102

