Rossini et la France (4/5)

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell (Acte II, scène 1) :

- Quelle sauvage harmonie ! (Chœur)

- Quel est ce bruit ? (Un chasseur et le chœur)

Leslie Fyson : Baryton, Un chasseur

Ambrosian Opera Chorus

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ils s'éloignent enfin / Sombre forêt (Acte II - Récitatif et Air de Mathilde)

Regine Crespin : Soprano, Mathilde

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Otto Ackermann

WARNER CLASSICS 0190295886714

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Oui vous l'arrachez à mon âme (Acte II, scène 3 - Duo Arnold et Mathilde)

Nicolai Gedda : Ténor, Arnold

Andrea Guiot : Soprano, Mathilde

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Alain Lombard

PATHE MARCONI 2C 061 10 899

Gioacchino Rossini

Marche et réminiscences pour mon dernier voyage...

Riccardo Caramella : Piano

NUOVA ERA 7245

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell (Acte II, scène 4 - Arnold, Guillaume et Walter)

- Tu n'étais pas seul en ces lieux

- Quand l'Helvétie est un champ de supplices

- Qu'entends-je ô crime hélas j'expire

- Il est donc vrai

- Embrasons-nous d'un saint délire

Gerald Finley : Baryton, Guillaume

Matthew Rose : Basse, Walter

John Osborn : Ténor, Arnold

Orchestre de L'Académie Sainte-Cécile de Rome

Antonio Pappano

EMI CLASSICS 0288262

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Lorsque la Grèce est un champ de carnage (Acte III - Trio Ménélas, Calchas et Agamemnon)

Jean Giraudeau : Ténor, Ménélas

Bernard Demigny : Baryton, Calchas

Jacques Doucet : Baryton, Agamemnon

Manuel Rosenthal

PHILIPS 442237-2

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse pour piano : Petit caprice (Style Offenbach)

Aldo Ciccolini : Piano

EMI CLASSIC 685835 2

Gioacchino Rossini

La boutique fantasque ballet sur des airs de Rossini : Cancan

National Philharmonic Orchestra

Richard Bonynge

DECCA 430723-2

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Jurons, jurons, par nos dangers (Acte II, scène 7 – Guillaume, Walter, Arnold et le chœur)

Gerald Finley : Baryton, Guillaume

Matthew Rose : Basse, Walter

John Osborn : Ténor, Arnold

Chœur et Orchestre de l'Académie Sainte-Cecile de Rome

Antonio Pappano

EMI CLASSICS 0288262

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell (Acte III, scène 2) :

- Gloire au pouvoir suprême (chœur)

- Que l'empire germain (Gessler)

- Toi que l'oiseau ne suivrait pas (Chœur)

- Divertissement : Pas de trois (instrumental)

- Toi que l'oiseau ne suivrait pas (Chœur)

- Divertissement : Pas de soldats (instrumental)

Louis Hendrikx : Basse, Gessler

Ambrosian Opera Chorus

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse pour piano : L'innocence italienne - La candeur française

Aldo Ciccolini : Piano

EMI CLASSIC 685835 2

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell :

- Je te bénis en répandant des larmes (Acte III, scène 3 - Guillaume, Gessler, Jemmy et le chœur)

- Sois immobile et vers la terre (Guillaume)

- Victoire sa vie est sauvée (Jemmy, Guillaume, Gessler, Mathilde et le chœur)

- Quand l'orgueil les égare (Acte III, scène 4 - Ensemble)

Gabriel Bacquier : Baryton, Guillaume Tell

Louis Hendrikx : Basse, Gessler

Mady Mesple : Soprano, Jemmy

Montserrat Caballé : Soprano, Mathilde

Riccardo Cassinelli : Ténor, Rodolphe

Ambrosian Opera Chorus

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

LABEL : EMI 7699512



en savoir plus émission Arabesques Rossini et la France (1/5)