Rossini et la France (3/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Gioacchino Rossini

Le comte Ory : Ouverture

Orchestre Symphonique De Prague

Christian Benda

NAXOS 8572735

Gioacchino Rossini

Le comte Ory : Que les destins prospères (Acte I - Air du comte Ory)

Gilles Ragon : Ténor

Philharmonie de Lorraine

Fernand Quattrocchi

MAGUELONE MAG 350.509

Gioacchino Rossini

Le comte Ory : Veiller sans cesse (Acte I - Air du tuteur)

Samuel Ramey : Basse

Orchestre de la Radio De Munich

Jacques Delacote

EMI 7495822

Gioacchino Rossini

Le comte Ory : Je vais revoir la beauté qui m'est chère (Acte I, scène 6 - Récitatif et Duo Isolier et le comte Ory)

Michel Senechal : Ténor, Le comte Ory

Micheline Granger : Mezzo-soprano, Isolier

Orchestre Radio Lyrique de la RTF

Desire Emile Inghelbrecht

CHANT DU MONDE LDC 278893/94

Gioacchino Rossini

Le comte Ory : En proie à la tristesse (Acte I - Air de la

comtesse Adèle)

Natalie Dessay : Soprano

Anne Gotkovsky : Mezzo-soprano

Maciej Kotlarski : Ténor

Les Elements

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

VIRGIN 5455062

Gioacchino Rossini

Le comte Ory (Acte II) :

- Ah la bonne folie (Scène 4 - Chœur, le comte Ory et le gouverneur)

- En voici mes amis (Scène 5 - Récitatif et air Raimbaud, chœur et le comte Ory)

Michel Senechal : Ténor, Le comte Ory

André Vessières : Basse, Le gouverneur

Robert Massard : Baryton (voix), Raimbaud

Francoise Ogeas : Soprano, La comtesse

Chœur et Orchestre Radio Lyrique de la RTF

Desiré-Emile Inghelbrecht

CHANT DU MONDE LDC 278893/94

Gioacchino Rossini

Le comte Ory (Acte II) :

- A la faveur de cette nuit obscure (Ory, Isolier et Adèle)

- J'entends d'ici le bruit des armes (Adèle, Ory et Isolier)

- Ecoutez ces chants de victoire (Adèle, Ory, Ragonde et le chœur)

John Aler : Ténor, Le comte Ory

Diana Montague : Mezzo-soprano, Isolier

Sumi Jo : Soprano, La comtesse Adèle

Raquel Pierotti : Mezzo-soprano, Dame Ragonde

Chœur et Orchestre de L'Opéra de Lyon

John Eliot Gardiner

PHILIPS 422406-2

Franz Liszt

Guillaume Tell : Ouverture S 552

Francois-René Duchâble : Piano

EMI 5553822

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Quel jour serein le ciel présage (Acte I, scène 1 - Chœur)

Ambrosian Opera Chorus

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell (Acte I) :

- Accours dans ma nacelle (Scène 1 – Ruodi, Guillaume, Jemmy et Hedwige)

- Ranz des vaches / On entend des montagnes

(Chœur, Hedwige, Arnold, Melchthal, Guillaume, Jemmyet Ruodi)

- Pasteurs que vos accents s'unissent (Scène 2 - Melchthal et le chœur)

- Près des torrents qui grondent (Chœur)

Mady Mesple : Soprano, Jemmy

Jocelyne Taillon : Mezzo-soprano, Hedwige

Charles Burles : Ténor, Ruodi

Gabriel Bacquier : Baryton, Guillaume Tell

Nicolai Gedda : Ténor, Arnold

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Où vas-tu (Acte I, scène 5 - Duo Guillaume et Arnold)

Ernest Blanc : Baryton, Guillaume

Nicolai Gedda : Ténor, Arnold

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Alain Lombard

PATHE MARCONI 2C 061 10 899

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Divertissement : Pas de six (Acte I, scène 8)

Orchestre de L'Académie Sainte-Cécile de Rome

Antonio Pappano

EMI CLASSICS 0288262

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Gloire honneur au fils de Tell / Enfants de la nature (Acte I, scène 8 - Jemmy, Hedwige et le chœur)

Marie Nicole Lemieux : Soprano, Hedwige

Elena Xanthoudakis : Soprano, Jemmy

Chœur et Orchestre de L'Académie Sainte-Cecile de Rome

Antonio Pappano

EMI CLASSICS 0288262



