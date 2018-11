Rossini et la France (2/5)

PROGRAMMATION

Gioacchino Rossini

Le siège de Corinthe : Ouverture

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini

RCA GD 60289

Gioacchino Rossini

Le siège de Corinthe : La gloire et la fortune (Acte I - Air de Mahomet)

Samuel Ramey : Basse (Mahomet)

Concert Chorale de New York

Orchestre de Saint-Luke de New York

Roger Norrington

EMI CLASSICS 9 28046 2

Hector Berlioz

Scène héroïque (La révolution grecque) : Astre terrible et saint, guide les pas du brave ! - pour baryton basse, chœur mixte et orchestre

Les Eléments

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

EMI 5576332

Gioacchino Rossini

Le siège de Corinthe : Air de danse n°1 et 2

Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo

Antonio De Almeida

PHILIPS 422843-2

Gioacchino Rossini

Le siège de Corinthe : Divin prophète (Acte II - Hymne et Chœur)

Chœur et Orchestre du Théâtre Carlo Felice de Genes

Paolo Olmi

NUOVA ERA 7140/42

Gioacchino Rossini

Maometto II : Giusto ciel in tal periglio (Acte I - Air d'Anna)

Joyce Di Donato : Mezzo-soprano (Marcovalerio Marletta)

Chœur et Orchestre de L'Académie Sainte-Cecile de Rome

Edoardo Muller

VIRGIN CLASSICS 6945790

Gioacchino Rossini

Le siège de Corinthe : Juste ciel ah ta clémence (Acte III - scène 7 - Récitatif et prière - Pamyra et le chœur)

Jennifer Larmore : Mezzo-soprano

London Voices

Orchestre de Chambre Anglais

Giuliano Carella

TELDEC 0630-13147-2

Gioacchino Rossini

Le Siege de Corinthe : Ballabile-galop - pour orchestre

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Riccardo Chailly

DECCA 470298-2

Gioacchino Rossini

Moïse et Pharaon (Passage de la Mer Rouge) : Ouverture et introduction (acte I) - pour chœur et orchestre

Ildar Abdrazakov : Baryton

Chœur Giuseppe Verdi de Milan

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Riccardo Chailly

DECCA 470298-2

Gioacchino Rossini

Moïse et Pharaon :

- Quelle horrible destinée (Acte IV – Anaï, Marie, Aménophis, Eliézer, Moïse et le chœur)

- Je l'aimais

Marina Rebeka : Soprano (Anaï)

Julia Heiler : Mezzo-soprano (Marie)

Levy Sekgapane : Ténor (Aménophis et Eliézer)

Gianluca Margheri : Baryton (Moïse)

Chœur de la Radio de Bavière

Orchestre de la Radio de Munich

Marco Armiliato

BR KLASSIK 900321

Gioacchino Rossini

Moïse : Air de danse n°1

Orchestre National de L'Opéra de Monte-Carlo

Antonio De Almeida

PHILIPS 422843-2

Gioacchino Rossini

Moïse : Air de danse n°1, 2 et 3

Orchestre National de L'Opéra de Monte-Carlo

Antonio De Almeida

PHILIPS 422843-2

Gioacchino Rossini

Moïse et Pharaon : Marche - Acte IV

Orchestre du Théâtre Communal De Bologne

Vladimir Jurowski

ROSSINI OPERA FESTIVAL 1841

Gioacchino Rossini

Moïse et Pharaon (Acte IV)

- Dans ce moment terrible (Moïse, Anaï, Marie et Eliézer)

- Des cieux où tu résides (Moïse, Anaï, Marie, Eliézer et le chœur)

Michele Pertusi : Basse (Moïse)

Elizabeth Norberg-Schulz : Soprano (Anaï)

Enkelejda Shkosa : Mezzo-soprano (Marie)

Luigi Petroni : Ténor (Eliézer)

Chœur De Chambre De Prague

Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

Vladimir Jurowski

ROSSINI OPERA FESTIVAL 1841

Gioacchino Rossini

Grande fanfare : Rendez-vous de chasse - pour 4 cors de chasse et orchestre

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Riccardo Chailly

DECCA 470298-2



en savoir plus émission Arabesques Rossini et la France (1/5)

en savoir plus émission Arabesques Rossini et la France (3/5)

en savoir plus émission Arabesques Rossini et la France (4/5)