Rossini et la France (1/5)

PROGRAMME MUSICAL

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ouverture (instrumental)

Michel Tournus : Violoncelle

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Alain Lombard

PATHE MARCONI 2C 061 10 899

Gioacchino Rossini

Le voyage à Reims :

- Introduction / Presto presto su coraggio (scène 1 - Maddalena et le chœur)

- Le voyage à Reims : Benché grazie al mio talento (scène 2 - Air de Don Prudenzio et chœur)

Di vaghi raggi adorno (scène 3 - Air de Madame Cortese et ensemble)

Raquel Pierotti : Contralto (Maddalena)

Giorgio Surjan : Basse (Don Prudenzio)

Chœur Philharmonique de Prague

Orchestre de Chambre D'Europe

Claudio Abbado

DGG 415498-2

Gioacchino Rossini

Le voyage à Reims : Ouverture

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Neville Marriner

PHILIPS 473967-2

Gioacchino Rossini

Le voyage à Reims : Io Don Profondo (scène 16 - Air de Don Profondo)

Ruggero Raimondi : Baryton (Don Profondo)

Orchestre de Chambre D'Europe

Claudio Abbado

DGG 415498-2

Gioacchino Rossini

De l'Italie et de la France - Hymne pour soprano basse choeur et orchestre

Laura Giordano : Soprano

Michele Pertusi : Basse

Chœur et orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Riccardo Chailly

DECCA 470298-2

Gioacchino Rossini

Le voyage à Reims :

- Ah A tal colpo inaspetta (scène 19 - Ensemble à 14 voix)

- Signor ecco una lettra (scène 20 – Ensemble)

Cecilia Gasdi : Soprano (Corinne)

Lucia Valentini Terrani : Mezzo-soprano (La marquise Melibea)

Edoardo Gimenez : Ténor (Cavalier Belfiore)

Francisco Araiza : Ténor (Comte Libenskof)

Samuel Ramey : Basse (Lord Sidney)

Orchestre de Chambre D'Europe

Claudio Abbado

DGG 415498-2

Luigi Cherubini

Marche religieuse pour la messe du couronnement de Charles X - pour orchestre

Philharmonia Chorus

Riccardo Muti

EMI 7493022

Gioacchino Rossini

Le voyage à Reims (Scène 25) :

- Ritornello

- Ora secondo gli usi / Or che regna fra le genti (Récitatif et air du Baron et ensemble)

- Ai prodi guerrieri (Air de Melibea et ensemble)

- Onore gloria ed alto omaggio (Air de Libenskof et ensemble)

- Omaggio all'Augusto Duce (scène 25) Ai de Don Alvaro et ensemble

- Dell'aurea pianta (Air de Lord Sidney et ensemble)

- Madre del nuovo Enrico (Duo Belfiore / la Comtesse et ensemble)

- Più vivace e più fecondo (Duo Madame Cortese, Don Profondo et ensemble)

- Corinna or tocca a voi (Ensemble)

- All'ombra amena (Air de Corinne)

- Viva il diletto (Ensemble et chœur)

Enzo Dara : Basse (Baron Trombonok)

Francisco Araiza : Ténor (Comte Libenskof)

Leo Nucci : Baryton (Don Alvar)

Samuel Ramey : Basse (voix), Lord Sidney

Lella Cuberli : Soprano (La comtesse de Folleville)

Cecilia Gasdi : Soprano (Corinne)

Lucia Valentini Terrani : Mezzo-soprano, La marquise Melibea,

Edoardo Gimenez : Ténor (Cavalier Belfiore)

Orchestre de Chambre D'Europe

Claudio Abbado

DGG 415498-2

Gioacchino Rossini

Ivanhoé : Ouverture

Filarmonica Gioacchino Rossini

Donato Renzetti

DECCA 4817046

Gioacchino Rossini

La Cenerentola : Sia qualunque delle figlie (Acte II, scène 1 - Air de Magnifico)

Neville Marriner

Ruggero Raimondi : Baryton (Don Magnifico)

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields

PHILIPS 420 468-2

Gioacchino Rossini

Ivanhoé : Boisguilbert dont la vengeance (Acte I - Ismaël et le chœur)

Paolo Arrivabeni

Filippo Morace : Baryton (Ismaël)

Orchestre International d'Italie

Chœur de Chambre de Bratislava

DYNAMIC CDS 397/1-2



