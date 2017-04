Roméo et Juliette - 150 ans de l'opéra de Gounod (5/5), en direct de Musicora

♫ Programmation musicale ♫

Leonard Bernstein

West Side Story : Final (Maria)

Marni Nixon, chant

Orchestre Non Précisé

Johnny Green, direction

Sony Classical SK 48211

Riccardo Zandonai

Juliette et Roméo : Giulietta son io (Acte III - Air de Roméo)

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre de L'Académie Sainte Cécile de Rome

Antonio Pappano, direction

Decca 478 2258

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°1 en fa majeur opus 18 n°1 : Adagio affettuoso ed appassionato

Quatuor Voce : Sarah Dayan, Cécile Roubin, violon - Guillaume Becker, alto - Florian Frère, violoncelle

Naïve Records V 5356

Charles Gounod

Roméo et Juliette (Acte V) :

- Entracte (instrumental)

- Eh ! Bien ! Ma lettre à Roméo ? (Frère Laurent Frère Jean)

- Le sommeil de Juliette (instrumental)

- C'est là ! (Roméo)

- O ma femme ! ô ma bien-aimée (Roméo)

- A toi, ma Juliette ! (Roméo et Juliette)

- Console-toi, pauvre âme (Roméo et Juliette)

Roberto Alagna, ténor (Roméo)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

José Van Dam, baryton (Frère Laurent)

Christophe Fel, ténor (Frère Jean)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5561232

Hector Berlioz / William Shakespeare / Emile Deschamps

Roméo et Juliette opus 17 :

- Mouvement V : Jetez des fleurs pour la vierge expirée (Convoi funèbre)

- Mouvement VI : Roméo au tombeau des Capulets - Invocation - Réveil de Juliette (Instrumental)

- Joie délirante désespoir - Dernières angoisses et mort des deux amants

Chœur du Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG 423068-2#1

Filippo Marchetti / Marcellano Marcello, auteur / Lamberto Lugli, arrangeur

Roméo et Juliette (Acte IV - Roméo) :

- O sacra notte

- Su questa terra la gioia o cara

Roberto Luliano, ténor (Roméo)

Orchestre International d'Italie

Andriy Yurkevych, direction

Dynamic CDS 502/1-2

Georg Benda / William Shakespeare / Friedrich Wilhelm Gotter

Romeo und Julie (extrait Acte III) :

- O, meine Julie (Air de Romeo)

- Beste du lebest (Duo Romeo / Julie)

Scot Weir, ténor (Roméo)

Heidrun Kordes, soprano (Julie)

La Stagione de Francfort

Michael Schneider, direction

CPO 999496-2

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette suite n°2 opus 64c :

- Moine Laurent

- Danse

- Roméo et Juliette avant la séparation

- Danse des jeunes filles des Antilles

- Roméo au tombeau de Juliette

- Roméo et Juliette suite n°3 op 101 : Mort de Juliette

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Myung Whun Chung, direction

DGG 439870-2

Heinrich Sutermeister

Romeo und Julia : Juliette se réveille (Acte II - Adieu de Juliette)

Urszula Koszut, soprano (Juliette)

Chœur de Garçons de Tols

Orchestre de la Radio de Munich

Heinz Wallberg, direction

Migros Genossensch Bund MGBCD6263

William Boyce / William Shakespeare / David Garrick

Romeo and Juliet : The Dirge - Rise rise heart-breaking sighs (Tutti)

Julia Gooding, Philippa Hyde, soprano

Timothy Kenworthy-Brown, haute-contre

Joseph Cornwell, Christopher Lemmings, ténor

Andrew Dale-Forbes, Michael Bundy, basse

Orchestre Opera Restor'D

Peter Holman, direction

Hyperion CDA 66935