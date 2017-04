Roméo et Juliette - 150 ans de l'opéra de Gounod (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Nicola Vaccai*

Giulietta e Romeo : Stangate o lagrime (Acte II, scène 11 - Giulietta et Roméo)

Vesselina Kasarova, mezzo-soprano (Roméo)

Eva Mei, soprano (Giulietta)

Orchestre de la Radio de Munich

Roberto Abbado, direction

RCA 09026 68899 21

Hector Berlioz

Roméo et Juliette opus 17 : Nuit sereine - Le jardin de Capulet silencieux et désert (extrait 2ème partie) :

- Ohé Capulets ! Bonsoir (Chœur)

- Scène d'amour

Chœur et Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Lorin Maazel, direction

INA021

Charles Gounod

Roméo et Juliette (Acte IV) :

- Introduction (instrumental)

- Nuit d'hyménée (Juliette et Roméo)

- Roméo ! Qu'as-tu donc ? (Juliette et Roméo)

- Juliette ! Ah ! Le ciel soit loué ! (Gertrude et Juliette)

- Quoi ! Ma fille, la nuit à peine est achevée (Capulet)

- Que l'hymne nuptial succède aux cris d'alarmes (Capulet, Juliette, Frère Laurent et Gertrude)

- Mon père ! Tout m'accable ! (Juliette et Frère Laurent)

- Buvez donc ce breuvage (Frère Laurent)

- Hésitez-vous ? (Frère Laurent et Juliette)

- Dieu ! Quel frisson court dans mes veines ! (Air de Juliette)

- Viens, Amour ! Ranime mon courage (Juliette)

Roberto Alagna, ténor (Roméo)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

Claire Larcher, mezzo- soprano (Gertrude)

José Van Dam, baryton (Frère Laurent)

Alain Fondary, baryton (Capulet)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5561232

Johan Svendsen

Roméo et Juliette opus 18 - fantaisie pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Bergen

Neeme Järvi, direction

Chandos CHAN 10693

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette opus 64 - Suite pour orchestre :

- Danse des mandolines

- Réjouissances publiques

- Rencontre de Tybalt et Mercutio

- Duel

- Roméo décide de se venger de Mercutio

- Final

Orchestre Symphonique de San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

RCA 09026 68288 2

Leonard Bernstein

West side story :

- Tonight (Ensemble)

- The rumble (Instrumental)

- I feel pretty (Maria et filles)

- Ballet sequence (Tony et Maria)

- Transition to scherzo

- Scherzo

- Somewhere

- Procession and nightmare

Kiri Te Kanawa, Maria

Jose Carreras, Tony

Kurt Ollmann, Riff

Tatiana Troyanos, Anita

Richard Harrell, Bernardo

Chœur et Orchestre Symphonique de Londres

Leonard Bernstein, direction

DGG 447 958-2

Hector Berlioz

Roméo et Juliette opus 17 : La Reine Mab ou la Fée des songes : scherzo

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Bernstein, direction

Sony SM2K 47526