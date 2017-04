Roméo et Juliette - 150 ans de l'opéra de Gounod (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Anonyme / William Shakespeare

When griping griefs - pour haute-contre et luth

Alfred Deller, haute-contre

Desmond Dupré, luth

Sony 88697974482-8

Vincenzo Bellini / Felice Romani / Gioacchino Rossini, arrangeur

I Capuleti e i Montecchi : Deh ! Tu bell'anima (Acte II - Roméo)

Vesselina Kasarova, mezzo-soprano (Roméo)

Orchestre de la Radio de Munich

Roberto Abbado, direction

RCA 09026 68899 21

Hector Berlioz

Roméo et Juliette : Roméo seul - tristesse - bruit lointain de bal et du concert - grand fête chez Capulet

The Cleveland Orchestra

Pierre Boulez, direction

DGG 474237-2

Charles Gounod

Roméo et Juliette (Acte III) :

- Entracte (instrumental)

- Mon père ! Dieu vous garde ! (Roméo, Frère Laurent et Juliette)

- Dieu qui fis l'homme à ton image ! (Frère Laurent, Juliette et Roméo)

- Ô pur bonheur… (Frère Laurent, Juliette, Roméo et Gertrude)

- Depuis hier, je cherche en vain mon maître ! (Chanson de Stéphano)

- Que fais-tu blanche tourterelle ? (Stéphano)

- Ah ! Ah ! Voici nos gens ! (Stéphano, Grégorio et chœur)

- Quelle rage ! (Chœur, Mercutio, Tybalt et Roméo)

- Allons ! Tu ne me connais pas, Tybalt (Roméo, Tybalt, Mercutio, Stéphano, Benvolio, Pâris, Grégorio et Chœur)

- Que le diable soit de vos deux maisons ! (Mercutio, Roméo, Capulet, Benvolio, Tybalt et Chœur)

- Ô jour de deuil ! Ô jour de larmes ! (Stéphano, Roméo, Benvolio, Pâris, Grégorio et Chœur)

- Le duc ! Le duc ! (Chœur, Capulet, Stéphano, Roméo, Benvolio, Pâris et Grégorio)

- Ah ! Jour de deuil, et d'horreur, et d'alarmes… (Chœur, Capulet, Stéphano, Roméo et Benvolio)

Roberto Alagna, ténor (Roméo)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

Jose Van Dam, baryton (Frère Laurent)

Claire Larcher, mezzo-soprano (Gertrude)

Marie-Ange Todorovitch, mezzo-soprano (Stéphano)

Till Fechner, baryton (Grégorio)

Simon Keenlyside, baryton (Mercutio)

Daniel Galvez-Vallejo, ténor (Tybalt)

Guy Flechter, ténor (Benvolio)

Didier Henry, baryton (Pâris)

Alain Fondary, baryton (Capulet)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5561232

Peter Illich Tchaikovsky

Roméo et Juliette - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Chicago

Daniel Barenboim, direction

Teldec 0630-13698-2

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette opus 64 (fin Acte I) :

- Tybalt reconnait Roméo

- Gavotte

- Scène du balcon

- Variation de Roméo

- Danse d'amour de Roméo et Juliette

London Symphony Orchestra

Valery Gergiev, direction

LSO 0682

Leonard Bernstein

West Side Story :

- America (Anita, Rosalia et les filles Shark)

- Cool (Riff et les Jets)

- One hand, one heart (Tony et Maria)

Karen Olivo, Anita

Jennifer Sanchez, Rosalia

Cody Green, Riff

Matt Cavenaugh, Tony

Josefina Scaglione, Maria

Masterworks Broadway 88697-52391-2