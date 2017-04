Roméo et Juliette - 150 ans de l'opéra de Gounod (2/5)

♫ Programmation musicale ♫



Cole Porter

Just one of those things

Ella Fitzgerald

Buddy Bregman et son Orchestre

Verve 537257-2/1

Constant Lambert

Romeo and Juliet : Finale - presto

Orchestre de Chambre Anglais

Norman del Mar

Lurita SRCD 215

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette :

- Roméo à la fontaine opus 101 n°1

- La rue s'éveille opus 64 n°3 (Acte I)

- Danse du matin opus 101 n°2

- La querelle opus 64 n°5 (Acte I)

- Le combat opus 64 n°6 (Acte I)

- Juliette petite fille opus 64 n°2

- Masques opus 64 n°12 (Acte I)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado, direction

DGG 453439-2

Serge Prokofiev / Jascha Heifetz, réduction

Roméo et Juliette opus 64 : Masques - réduction pour violon et piano

Jascha Heifetz, violon

Emmanuel Bay, piano

Naxos 8.111380

Charles Gounod

Roméo et Juliette (Acte II) :

- Entr'acte (instrumental)

- O nuit, sous tes ailes obscures (Roméo Mercutio et chœur)

- Ah ! Lève-toi soleil (Air de Roméo)

- Hélas, moi le haïr (Juliette et Roméo)

- De qui parlez-vous donc ? (Gertrude Grégorio Juliette et choeur)

- O nuit divine (Duo Roméo Juliette et Gertrude)

- Ah ! Ne fuis pas encore (Roméo et Juliette)

- Va, repose en paix (Juliette et Roméo)

Roberto Alagna, ténor (Roméo)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

Claire Larcher, mezzo-soprano (Gertrude)

Simon Keenlyside, baryton (Mercutio)

Till Fechner, baryton (Grégorio)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5561232

Pablo de Sarasate

Paraphrase de Roméo et Juliette de Gounod - pour violon et orchestre :

- Andante

- Mouvement de valse

- Allegretto

Patrice Fontanarosa, violon

Orchestre National de Lyon

Emmanuel Krivine, direction

EMI 5550602

Hector Berlioz

Roméo et Juliette (1ère partie) :

- Introduction - combats, tumulte, intervention du prince

- Prologue

- Strophes

- Récitatif et scherzetto

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Michel Sénéchal, ténor

Nicolai Ghiaurov, basse

Solistes du Choeur de L'Ortf

Chœur de L'Opéra National de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Lorin Maazel, direction

Decca 425055-2

Leonard Bernstein

West side story (Acte I) :

- Blues (instrumental)

- Promenade (instrumental)

- Mambo (instrumental)

- Cha-Cha (instrumental)

- Meeting scene (Tony et Maria)

- Jump (instrumental)

Maria (Air de Tony)

Tonight (Maria Tony)

Only you (Tony et Maria)

Alexandra Silber, soprano (Maria)

Cheyenne Jackson, ténor (Tony)

Orchestre Symphonique de San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

San Francisco Symphony SFS 0059