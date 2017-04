Roméo et Juliette - 150 ans de l'opéra de Gounod (1/5)

Anton Fier / William Shakespeare

Monologue de Juliette

Barbara Sukowa and The X-Patsys

Winter and Winter 910164-2

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette opus 64 : Danse des chevaliers (Acte I)

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG 423268-2

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ah ! Lève-toi soleil (Acte II - Air de Roméo)

Alain Vanzo, ténor

Orchestre Lyrique de la RTF

Roger Albin, direction

Le Chant du Monde LDC 78833/34

Georg Benda / William Shakespeare / Friedrich Wilhelm Gotter

Romeo und Julie : Auch sie verstummt - Du die vom grauen Wagen (Acte I - Récitatif et air de Julie)

Heidrun Kordes, soprano (Julie)

La Stagione de Francfort

Michael Schneider, direction

CPO 999496-2

Ambroise Thomas

Le songe d'une nuit d'été : Où suis-je (Acte II - Air de Shakespeare)

Michael Schade, ténor (Shakespeare)

Orchestre de la Canadian Opera Company

Richard Bradshaw, direction

Radio Canada (CBC) SMCD 5174

Vincenzo Bellini

I Capuleti e I Montecchi (Acte I) :

- Sinfonia

- Aggiona appenda (Chœur)

_- O di Capellio generosi amici (Tebaldo, Capellio, Lorenzo et Chœur)

- E serbato a questo acciaro (Air de Tebaldo)

- L' amo tanto e m'è si cara (_Air de Tebaldo et Chœur)

Joseph Calleja, ténor (Tebaldo)

Tiziano Bracci, basse (Capellio)

Robert Gleadow, ténor (Lorenzo)

Chœur de L'Academie de Vienne

Orchestre Symphonique de Vienne

Fabio LuisiDGG 00289 477 8031

Giulio Regondi

Air varié de l'opéra I Capuleti e I Montecchi de Bellini

Thibaut Garcia, guitare

Contrastes Music Records 0748252712714

Charles Gounod

Roméo et Juliette (Acte I) :

- Ouverture (instrumental)

- Vérone vit jadis deux familles rivales (Chœur)

- L' heure s'envole(Chœur)

- Eh bien cher Pâris ! (Tybalt, Pâris et Capulet)

- Ah ! Qu'elle est belle... (Chœur et Juliette)

- Allons jeunes gens (Capulet et Chœur)

- Enfin la place est libre (Mercutio, Roméo et Choeur)

- Mab, la reine des mensonges (Mercutio)

- Eh bien que l'avertissement (Roméo et Mercutio)

- Voyons nourrice, on m'attend (Juliette et Gertrude)

- Ah ! Je veux vivre (Air de Juliette)

- Le nom de cette belle enfant (Roméo, Grégorio, Gertrude et Juliette)

- Ange adorable (Roméo et Juliette)

- Quelqu'un (Roméo, Juliette et Tybalt)

- C'était Roméo (Juliette, Tybalt, Pâris, Roméo, Mercutio et Capulet)

Roberto Alagna, ténor (Roméo)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

Claire Larcher, mezzo-soprano (Gertrude)

Simon Keenlyside, baryton (Mercutio)

Alain Fondary, baryton (Capulet)

Till Fechner, baryton (Grégorio)

Daniel Galvez-Vallejo, ténor (Tybalt)

Didier Henry, baryton (Pâris)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5561232

Leonard Bernstein

West side story (version Broadway de 1957) :

Prologue and Jet song (Riff et les Jets)

Something's coming (Air de Tony)

Michael Callan (Mickey Calin), Riff

Larry Kert, Tony

Grand prix GP CD 860710