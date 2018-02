Riccardo Chailly et le Concertgebouw d'Amsterdam (3/5)

Alexandre Mossolov

Zavod - Fonderie d'acier opus 19

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 436640-2

Frank Martin

Concerto : Allegro vivace - pour 7 vents percussions timbales et cordes

Jacques Zoon, flûte

Jan Spronk, hautbois

George Pieterson, clarinette

Joep Terwey, basson

Jacob Slagter, cor

Peter Masseurs, trompette

Kees Blokker, trombone

Marinus Komst, timbales

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 444455-2

Olivier Messiaen

Turangalîla - Symphonie : Final

Jean Yves Thibaudet, piano

Takashi Harada, ondes martenot

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 478 0423

Edgar Varèse

Arcana - pour orchestre

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 4602082

Igor Stravinsky

Pulcinella pour voix et petit orchestre (fin) :

Tarantella

Andantino: "se tu m'ami" soprano

Allegro

Gavotta con due variazioni

Vivo

Tempo di minuetto: "pupillette, fiammette d'amore" - soprano, ténor et basse

Allegro assai

Anna Caterina Antonacci, soprano

Pietro Ballo, ténor

William Shimell, basse

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 443774-2

Gustav Mahler

Symphonie n° 7 : Rondo - finale. Allegro ordinario

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 444446-2

Alphons Diepenbrock

In grossen Schweigen : Dans le grand silence 6 pour baryton et orchestre

Håkan Hagegård, baryton

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 444446-2

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (3ème partie) :

1 Lever du jour - scène

2 Daphnis et Chloé miment l'aventure de Pan et de Syrinx*

3 Danse générale

Jacques Zoon, flûte*

Het Groot Omroepkoor

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 443934-2

