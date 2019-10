Quarantenaire du festival d'Ambronay (3/3)

En 40 ans, quatre générations de musiciens et d’ensembles ont fait les belles heures d’un Festival devenu un moment incontournable du paysage international de la musique ancienne.

Arabesque revient sur le Festival Ambronay

Depuis 40 ans, le Festival d’Ambronay est reconnu pour ses fabuleux concerts de musique baroque…

Mais saviez-vous qu’Ambronay, c’est aussi des concerts de musique du monde, des créations mêlant le baroque au jazz, au tango ou à l’électro, des spectacles dédiés aux familles, des concerts participatifs ou encore un festival dans le festival dédié aux jeunes talents ?

Et Ambronay c'est aussi

Ambronay Éditions permet d’élargir le rayonnement de ses créations artistiques, au sein d'un projet ancré dans le monde contemporain, l’innovation et l’émergence à l’échelle européenne ; il offre ainsi une vitrine augmentée des activités du CCR en révélant, sous forme physique comme dématérialisée, des œuvres connues ou inconnues du répertoire baroque pris au sens large. Un cercle d'artistes fidèles ou émergents les interprète avec brio à la lumière des plus récentes recherches musicales et musicologiques.

En 10 ans, 50 disques ont été publiés