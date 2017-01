Pierre Dervaux, centenaire du chef d'orchestre (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°5 en ut mineur, opus 67 : Allegro con brio

Orchestre des Concerts Colonne

Pierre Dervaux, direction

Concerts Colonne SCC 511/15

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles (Acte I)

- Au fond du temple saint (Duo Zurga / Nadir)

- A cette voix (Récitatif de Nadir)

- Je crois entendre encore (Romance de Nadir)

- Le ciel est bleu (Scène Nadir, Nourabab et Chœur)

Nicolai Gedda, ténor (Nadir)

Ernest Blanc, baryton (Zurga)

Jacques Mars, basse (Nourabad)

Choeur de L'Opéra-Comique de Paris

Orchestre de L'Opéra-Comique de Paris

Pierre Dervaux, direction

EMI 7 69704 2

Yves Nat

Concerto : Vivo - Pour piano et orchestre

Yves Nat, piano

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Pierre Dervaux, direction

EMI 3478262

Johannes Brahms

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, opus 77 : 1er mouvement

David Oistrakh, violon

Orchestre National de la RTF

Pierre Dervaux, direction

Archives INA

Francis Poulenc

Dialogues des Carmélites (Acte I - Tableau 2)

Ernest Blanc, baryton (Henri)

Orchestre, non identifié

Chœur, non identifié

Pierre Dervaux, direction

EMI 5668442

Emmanuel Chabrier

España

Orchestre des Concerts Colonne

Pierre Dervaux, direction

EMI Référence label 5852162

Robert Planquette

Les cloches de Corneville : Sous des armures à leur taille (Acte II - Henri)

Ernest Blanc, baryton (Henri)

Orchestre, non identifié

Chœur, non identifié

Pierre Dervaux, direction

Forlane FOR17014-10

André Messager

Véronique (Acte II)

- Duetto de l'âne(De ci, de là, cahin, caha) (Acte II - Florestan et Véronique)

- Duo de l'escarpolette (Florestan et Véronique)

Geori Boue, soprano (Véronique)

Roger Bourdin, baryton (Florestan)

Orchestre non identifié

Pierre Dervaux, direction

Decca 115 194/95

Gabriel Pierné

Les cathédrales : Prélude n°1

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Pierre Dervaux, direction

EMI 7639502

Charles Gounod

Roméo et Juliette : O nuit divine ! je t'implore (Acte II - duo Roméo / Juliette)

Leopold Simoneau, ténor (Roméo)

Pierrette Alarie, soprano (Juliette)

Orchestre des Champs Elysées

Pierre Dervaux, direction

Deutsche Grammophon 477 022-2

Alexandre Scriabine

Rêverie, opus 24

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Pierre Dervaux, direction

EMI 5852162