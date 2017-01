Pierre Dervaux, centenaire du chef d'orchestre (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Présentation du concert et annonce du Songe d'une nuit d'été de Felix Mendelssohn

Présentatrice non Identifiée

INA

Felix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d'été opus 61 : Ouverture en Mi Majeur opus 21

Orchestre National de la RTF

Pierre Dervaux, direction

INA

Paul Dukas

L'apprenti sorcier - scherzo symphonique

Orchestre Symphonique de la NHK de Tokyo

Pierre Dervaux, direction

KING International INC KKC 2013/4

Franz Liszt

Concerto n°1 en Mi bémol Majeur S 124 :

- Allegro maestoso

- Quasi adagio

- Allegretto vivace - Allegro animato

- Allegro marziale

Georges Cziffra, piano

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Pierre Dervaux, direction

EMI 213285 2

Giacomo Puccini

Tosca : E lucevan le stelle

Luis Mariano, ténor

Orchestre National de l'Opéra de Paris

Pierre Dervaux, direction

EMI CLASSICS 67866

Giuseppe Verdi

Rigoletto : Comme la plume au vent (Acte III - Air du duc de Mantoue)

Henri Legay, ténor

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Pierre Dervaux, direction

EMI CLASSICS 5 85339 2

Richard Wagner

Lohengrin WWV 75 : Prélude (Acte I)

Orchestre National du Théâtre de L'Opéra de Paris

Pierre Dervaux, direction

Voix de son maitre FALP 494

Francis Poulenc

Dialogues des Carmélites (Acte I - Tableau 1)

Denise Duval (Blanche de la Force)

Paul Finel (Chevalier de la Force)

Xavier Depraz (Marquis de la Force)

Michel Forel (Thierry)

Chœur du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Pierre Dervaux, direction

EMI 5668442

Francis Poulenc

Concerto en ré mineur FP 61, pour 2 pianos et orchestre

- Allegro ma non troppo

- Larghetto

- Finale

Francis Poulenc et Jacques Février, piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Pierre Dervaux, direction

EMI Classics 9721762

Vincent D'Indy

Istar, opus 42 (poème symphonique)

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Pierre Dervaux, direction

EMI 7639532