Philippe Herreweghe a 70 ans (4/5)

Johann Bach

_Sey nun wieder zufrieden - pour chœur et ensemble instrumenta_l

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Ricercar RIC 210

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 21 : Sei nun wieder zufrieden (Chœur)

Collegium Vocale de Gand

Orchestre de la Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901328

Henry Purcell

Hail, bright Cecilia ! Z 328 (extrait) :

- In vain the am'rous flute (Duo haute-contre et ténor)

- The fife and all the harmony of war (Air de haute-contre)

- Let these among themselves contest (Duo de basses)

- Hail, bright Cecilia ! (Quatuor 2 hautes-contre ténor basse et chœur)

Robin Blaze, Martin van der Zeijst, haute-contre

Mark Padmore, ténor

Jonathan Arnold, Jonathan Brown, basse

Chœur et Orchestre du Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901643

Anton Bruckner

Messe n°3 en fa mineur : Gloria

Ingeborg Danz, alto

Rias-Kammerchor

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901976

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°3 en mi bémol majeur opus 55 : Allegro con brio

Defilharmonie

Philippe Herreweghe, direction

Penta Tone Classics PTC 5186 313

Jan Pieterszoon Sweelinck

Psalm 137: estans aussis aux rives aquatiques - voix / pour chœur mixte a cappella

Choeur de Chambre Néerlandais

Philippe Herreweghe, direction

Etcetera KTC 1319

Johannes Brahms

Un requiem allemand opus 45 : Denn alles Fleisch, es ist wie Gras (Chœur)

Collegium Vocale de Gand, La Chapelle Royale : Chœurs

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901608

Gabriel Fauré

Requiem opus 48 : In Paradisum

Chœur de la Chapelle Royale

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901771

Gabriel Fauré

Requiem opus 48 : In Paradisum - pour chœur et orchestre

Petits Chanteurs de Saint-Louis

Chœur de la Chapelle Royale

Ensemble Musique Oblique

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901292

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 131 : Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir :

- Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (Chœur)

- So du willst, Herr, Sünde zurechnen (Duo soprano / basse)

- Ich harre des Herrn (Chœur)

- Meine Seele wartet auf den Herrn (Duo alto / ténor)

- Israel, hoffe auf den Herrn (Chœur)

Barbara Schlick, soprano

Gerard Lesne, haute-contre

Howard Crook, ténor

Peter Kooy, basse

Chœur et Orchestre du Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Virgin VC 759237-2

Hugo Wolf

Gedichte von Eduard Mörike : Wo find ich Trost?

Dietrich Henschel, baryton

Orchestre Royal Philharmonique des Flandres

Philippe Herreweghe, direction

Evil Penguin Records classic EPRC 014