Philippe Herreweghe a 70 ans (3/5)

♫ Programmation musicale ♫



Jean-Sébastien Bach

Magnificat en ré majeur BWV 243 : Magnificat anima mea (Chœur)

Chœur et Orchestre de la Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMX 2901413.15

Joseph Haydn

Les saisons HOB XXI : 3 : Der Frühling (le printemps) :

- Introduction (Instrumental)

- Seht, wie der strenge Winter flieht ! (Récitatif Simon, Lukas et Hanne)

- Komm, holder Lenz (Chœur)

- Vom Widder strahlet jetzt (Récitatif de Simon)

- Schon eilet froh der Ackersmann (Air de Simon)

- Der Landmann hat sein Werk vollbracht (Récitatif de Lukas)

- Sei nun gnädig (Trio Hanne, Lukas, Simon et chœur)

- Erhört ist unser Flehn (Récitatif de Hanne)

- O, wie lieblich ist der Anblick (Hanne, Lukas, Simon et Chœur)

- Ewiger, mächtiger, gütiger Gott ! (Chœur)

Christina Landshamer, soprano (Hanne)

Maximilian Schmitt, ténor (Lukas)

Florian Boesch, basse (Simon)

Collegium Vocale de Gand

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Outhere LPH013

César Franck

Symphonie en ré mineur : Allegro non troppo

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901771

Hector Berlioz

Les nuits d'été opus 7 pour mezzo-soprano et orchestre : Le spectre de la rose

Brigitte Balleys, mezzo-soprano

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901522

Anton Bruckner

Symphonie n°7 en mi majeur WAB 107 : Adagio (Sehr feierlich und sehr langsam)

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901857

Josquin des Prés

Ave Maria

Chœur de la Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMX 2901413.15

Pascal Dusapin

Herrin ich

Hilde Leidland, soprano

Collegium Vocale de Gand

Orchestre de la Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 905215

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 12 : Weinen Klagen Sorgen Zagen :

- Sinfonia

- Wir müssen durch viel Trübsal (Récitatif de contralto)

- Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Chœur)

_- Kreuz und Kronen sind verbunden (Air de contralto)

- Ich folge Christo nach (Air de basse)

- Sei getreu, alle Pein (Air de ténor)

- Was Gott tut, das ist wohlgetan_ (Chœur)

Carolyn Sampson, soprano

Daniel Taylor, haute-contre

Mark Padmore, ténor

Peter Kooy, basse

Chœur et Orchestre du Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901843

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn (Le cor merveilleux de l'enfant - 2 extraits) :

- Wer hat dies Liedlein erdacht ? (1)

- Des Antonius von Padua Fischpredigt (2)

Sarah Connolly, mezzo-soprano (1)

Dietrich Henschel, baryton (2)

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMX 2901920