Philippe Herreweghe a 70 ans (2/5)

♫ Programmation musicale ♫



Igor Stravinsky

Variations sur le choral « Vom Himmel hoch da komm ich her » de Jean-Sébastien Bach : Variation n°5 - pour chœur mixte et orchestre

Collegium Vocale de Gand

Defilharmonie

Philippe Herreweghe, direction

Penta Tone Classics PTC 5186 439

Anton Bruckner

Symphonie n°5 en si bémol majeur wab 105 : Scherzo : Molto vivace

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HM HMC 602011

Roland De Lassus

Prolongati sunt dies Mei

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901984

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en fa majeur opus 93 :

- Allegro vivace e con brio

- Allegretto scherzando

- Tempo di menuetto

- Allegro vivace

Defilharmonie

Philippe Herreweghe, direction

Penta Tone Classics PTC 5186 316

Kurt Weill

Das berliner requiem - erster bericht üeber den unbekannten soldaten unter dem triumphbogen

Peter Kooy, basse

Chœur de la Chapelle Royale

Ensemble Musique Oblique Orchestre

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901422

Franz Schubert

Andante - Allegro ma non troppo

Defilharmonie

Philippe Herreweghe, direction

Penta Tone Classics PTC 5186 372

Igor Stravinsky

Monumentum pro Gesualdo di Venosa ad CD annum - pour orchestre :

- Asciugate i begli occhi

- Ma tu, cagion di quella

- Beltà poi che t'assenti

Defilharmonie

Philippe Herreweghe, direction

Penta Tone Classics PTC 5186 439

Carlo Gesualdo

Madrigaux Livre VI : Beltà poi che t’assenti

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

PHI 123173

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 214 :

- Tönet ihr Pauken Erschallet Trompeten (Chœur)

- Heut ist der Tag (Récitatif de ténor)

- Blast die wohlgegriffnen Flöten (Air de soprano)

- Mein knallendes Metall (Récitatif de soprano)

- Fromme Musen meine Glieder (Air de contralto)

- Unsre Königin im Lande (Récitatif de contralto)

- Kron und Preis gekrönter Damen (Air de basse)

- So dringe in das weite Erdenrund (Récitatif de basse)

- Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern ! (Chœur)

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901860

Jean Philippe Rameau

Les Indes galantes :

- Gavotte

- Air pour les amours

- Air pour les esclaves africains

- Rigaudons en rondeau

- Tambourins

- Air des sauvages

- Contredanses

La Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMA 1901130