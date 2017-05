Philippe Herreweghe a 70 ans (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Jean-Sébastien Bach

Lobet den Herrn ale Heiden BWV 230

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Outhere LPH002

Philippe de Monte

O bone Jesu

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Gamma 1102 CD

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°41 en ut majeur K 551 (Jupiter) : Molto allegro

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

Outhere LPH011

Ludwig Van Beethoven

Missa solemnis en ré majeur opus 123 : Credo

Collegium Vocale de Gand

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

Outhere records LPH007

Anton Bruckner

Symphonie n°4 en mi bémol majeur wab 104 : Finale

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901921

Felix Mendelssohn

La première nuit de Walpurgis opUS 60 : Chœur des gardes et des druides - pour soliste, chœur et orchestre

René Schirrer, basse

Chœur des Gardes et des Druides

Chœurs de la Chapelle Royale et du Collegium Vocale

Orchestre de Chambre d'Ecosse

Lynn Fletcher, 1er violon

Philippe Herreweghe, direction

K617 Productions K 617016

Robert Schumann

Symphonie n°1 en si bémol majeur opus 38 : Andante

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901972

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 80 :

- Ein feste Burg ist unser Gott (Chœur)

- Alles was von Gott geboren (Air de basse et choral)

- Erwäge doch Kind Gottes (Récitatif de basse)

- Komm in mein Herzenshaus (Air de soprano)

- Choral : Und wenn die Welt voll Teufel wär

- So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne (Récitatif de ténor)

- Wie selig sind doch die (Duo haute-contre ténor)

- Choral : Das Wort sie sollen lassen stahn

Collegium Vocale de Gand

La Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901326