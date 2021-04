Pascal Rogé, pianiste (2/2)

César Franck compositeur

Quintette en fa min m 7 - III. Allegro non troppo ma non fuoco / Pour 2 violons alto violoncelle et piano

Pascal Rogé : Piano, Quatuor Ysaÿe, Guillaume Sutre : Violon, Luc Marie Aguera : Violon, Miguel Da Silva : Alto (instrument), Yovan Markovitch : Violoncelle