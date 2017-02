Orphée (5/5)

« Orphée la reçoit sous cette condition, qu'il ne tournera pas ses regards en arrière jusqu'à ce qu'il soit sorti des vallées de l'Averne ; sinon, cette faveur sera rendue vaine. Ils n'étaient plus éloignés, la limite franchie, de fouler la surface de la terre ; Orphée, tremblant qu'Eurydice ne disparût et avide de la contempler, tourna, entraîné par l'amour, les yeux vers elle ; aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, s'efforçant d'être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l'air inconsistant. » Ovide, dans ses Métamorphoses, évoque ainsi le drame d’Orphée, le plus grand musicien du monde antique, source d’inspiration de plus de quatre cents ans de musique.

En compagnie de Monteverdi, Gluck, Offenbach et bien d’autres, voici une programmation orphique qui vous fera traverser le royaume des morts…

♫ Programmation musicale ♫

Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice : J’ai perdu mon Eurydice (Acte III)

Nicolai Gedda

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Louis de Froment, direction

EMI 0077776986128

Antonio Sartorio

L'orfeo : Orfeo tu dormi (Acte III Sc 4) Air d'Euridice

Patricia Petibon, Soprano

Orchestre Baroque De Venise

Andrea Marcon

DGG 477 8763

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers :

Entracte (Acte II 3ème tableau)

Vive le vin Vive Pluton (Acte II 4ème tableau) Choeur - Choeur infernal (Acte II 4ème tableau)

Allons ma belle bacchante (Acte II 4ème tableau) Duo Cupidon Vénus et choeur

J'ai vu le dieu Bacchus (Acte II 4ème tableau) Air d'Eurydice et choeur - Hymne à Bacchus (Acte II 4ème tableau)

Maintenant je veux (Acte II 4ème tableau) Duo Jupiter Pluton

La la la Le menuet n'est vraiment si charmant (Acte II 4ème tableau) Ensemble

Ce bal est original (Acte II 4ème tableau) Ensemble - Galop infernal (Acte II 4ème tableau)

Et maintenant fuyons (Acte II 4ème tableau) Dialogue

La position se tend (Acte II 4ème tableau) Dialogue

Oui je suis convaincu (Acte II 4ème tableau) Dialogue

Ne regarde pas en arrière (Acte II 4ème tableau) Ensemble / Bacchus mon âme légère (Acte II 4ème tableau) Air d'Eurydice et can-can

Natalie Dessay, Soprano (Eurydice)

Laurent Naouri, Baryton (Jupiter)

Jean Paul Fouchecourt, Ténor (Pluton)

Yann Beuron, Ténor (Orphée)

Ewa Podles, Contralto (L'Opinion Publique)

Patricia Petibon, Soprano (Cupidon)

Jennifer Smith, Soprano (Diane)

Véronique Gens, Soprano (Vénus)

Lydie Pruvot, Soprano (Junon)

Choeur Et Orchestre De L'Opera National De Lyon

Orchestre De Chambre De Grenoble

Marc Minkowski, Direction

EMI 5567252

Alessandro Scarlatti

Poi che riseppe Orfeo :

- aria : Pianga il rio

- recitativo aria : E morta la mia cara Euridice

Maria Cristina Kiehr, Soprano

Concerto Soave

Jean-Marc Aymes

HARMONIA MUNDI HMC 901725

Gioacchino Rossini

Il pianto d'armonia sulla morte d'Orfeo : Sinfonia

Orchestre Philharmonique De La Scala De Milan

Riccardo Chailly

DECCA 466328-2

Georg Philipp Telemann

Orpheus Tvwv 21 :

Non Hò Maggior Contento (Acte I Sc 4) Air D'Orphée

Wie Sehr Erfreut Es Mich (Acte I Sc 4) Récitatif D'Eurydice

Ohne Dich Kann Ich Nicht Leben (Acte I Sc 4) Air Eurydice Orphée

Wie Lebhaft Wird Es Hier (Acte I Sc 4) Récitatif Eurimédès Orphée

Les Plaisirs Sont De Tous Les Âges (Acte I Sc 5) Choeur Des Nymphes Roman Trekel, Baryton (Orphée)

Ruth Ziesak, Soprano (Eurydice)

Werner Gura, Ténor (Eurimédès)

Choeur De Chambre Du Rias De Berlin

Akademie Für Alte Musik De Berlin

René Jacobs

Harmonia Mundi Hmx 2908537.38

Marc Antoine Charpentier

La descente d'Orphée aux Enfers H. 488 (extrait acte II : l'Enfer) :

Les fantômes

Prélude : Que ne cherche en mon palais (Pluton)

Je ne viens point ici (Orphée)

Pauvre amant (Proserpine)

Euridice n'est plus (Orphée)

Monique Zanetti, Soprano : Proserpine

Paul Agnew, Ténor : Orphée

Fernand Bernardi, Baryton-Basse : Pluton

Les Arts Florissants

William Christie

ERATO 0630-11913-2

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses

Jean-Pierre Rampal, Flûte Traversière

Annie D'Arco, Piano

DECCA 480 1324

Christoph Willibald Von Gluck

Orpheus und Eurydike (extrait acte III) :

So mag der tiefe Schmerz mit meinem Leben Récitatif Orphée Amour et Eurydice

Triumph sei Amor Orphée Amour Eurydice et chœur

Dietrich Fischer-Dieskau, Baryton : Orphée

Maria Stader, Soprano : Eurydice

Rita Streich, Soprano : Amour

Motettenchor De Berlin

Choeur De Chambre Du Rias De Berlin

Orchestre Symphonique De La Radio De Berlin

Ferenc Fricsay

Jean Philippe Rameau

Orphée RCT 27 pour soprano violon basse de viole et basse continue :

Par le charme vainqueur (Récitatif)

Que du bruit de tes hauts exploits (Air très gai)

Ensemble Stravaganza :

Hasnaa Bennani, Soprano

Thomas Soltani, Clavecin

Fabien Roussel, Violon

Ronald Martin Alonso, Basse De Viole

MUSO MU009

Joseph Haydn

_L'anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice :

Acte 1 : Come il foco allo splendore (Orfeo)

_Cecilia Bartoli, Mezzo-Soprano

Uwe Heilmann, Ténor

Academy Of Ancient Music

Christopher Hogwood

L'OISEAU LYRE 452668-2

Claudio Monteverdi

L'Orfeo (Acte 5)

Victor Torres, Baryton-Basse (Orfeo)

Maurizio Rossano, Ténor (Apollo)

Ensemble Vocal Studio Di Musica Antica Antonio Il Verso

Ensemble Elyma

Gabriel Garrido, Direction

K 617066

Luiz Bonfa

Extrait de la bande originale du film "Orfeu Negro" de Marcel Camus :

Manha de carnaval

Interprètes Non Identifiés

VERVE 830783-2

Antonio Carlos Jobim

A felicidade

Antonio Carlos Jobim

Paulo Jobim

Tiao Neto

Paolo Braga

DISC MEDI DM 4163-02