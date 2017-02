Orphée (4/5)

« Orphée la reçoit sous cette condition, qu'il ne tournera pas ses regards en arrière jusqu'à ce qu'il soit sorti des vallées de l'Averne ; sinon, cette faveur sera rendue vaine. Ils n'étaient plus éloignés, la limite franchie, de fouler la surface de la terre ; Orphée, tremblant qu'Eurydice ne disparût et avide de la contempler, tourna, entraîné par l'amour, les yeux vers elle ; aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, s'efforçant d'être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l'air inconsistant. » Ovide, dans ses Métamorphoses, évoque ainsi le drame d’Orphée, le plus grand musicien du monde antique, source d’inspiration de plus de quatre cents ans de musique.

En compagnie de Monteverdi, Gluck, Offenbach et bien d’autres, voici une programmation orphique qui vous fera traverser le royaume des morts…

♫ Programmation musicale ♫

Carl Orff

Orpheus : Toccata (instrumental)

Orchestre de la Radio de Munich

Ulf Schirmer, direction

CPO 777 656-2

Luigi Rossi

L'Orfeo :

- Sinfonia

- All'imperio d'amore (Acte II, scène 9 - Air d'Eurydice)

- Mio ben teco 'l tormento (Acte II, scène 2) Air d'Eurydice)

- Les pleurs d'Orphée ayant perdu sa femme

- Lasciate Averno (Acte III, scène 10 - Air d'Orphée)

Scherzi Musicali

Deborah York, soprano (Eurydice)

Nicolas Achten, baryton (Orphée) et direction

Deutsche Harmonia Mundi 88843078722

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Entracte (Acte II 3ème tableau)

- Ah quel triste destinée (Eurydice) - Couplets de regret

- Voilà deux jours que je suis seule (Eurydice / John Styx)

- Quand j'étais roi de Béotie (Air de John Styx)

- Va-t’en je te dis

- Pour attirer du fond de sa retraite (Air de Cupidon)- Couplets de baisers

- A la une, à la deux

- Il m'a semblé sur mon épaule (Eurydice / Jupiter) - Duo de la mouche

- Ah ! je le savais bien

- Ballet des mouches (Galop des mouches)

Natalie Dessay, soprano (Eurydice)

Laurent Naouri, baryton (Jupiter)

Jean Paul Fouchecourt, ténor (Aristee-Pluton)

Steven Cole, Ténor (John Styx)

Patricia Petibon, soprano (Cupidon)

Choeur et Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Orchestre de Chambre de Grenoble

Marc Minkowski, direction

EMI 5567252

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II) - réduction pour piano

Serge Rachmaninov, piano

Giovanni Sgambati, arrangeur

Fonoteca FT-96.11.14

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice (Acte III, scène 1) :

- Viens suis un époux qui t'adore (Orphée / Eurydice)

- Mais d'où vient qu'il persiste à garder le silence (Eurydice)

- Fortune ennemie (Eurydice / Orphée)

- Quelle épreuve cruelle (Orphée / Eurydice)

- J'ai perdu mon Eurydice (Orphée)

Hans Rosbaud, direction

Orchestre des Concerts Lamoureux Orchestre

Leopold Simoneau, ténor (Orphée)

Suzanne Danco, soprano (Eurydice)

Philips 434784-2

Igor Stravinsky

Orpheus :

- Orphée (scène 1)

Air de danse

- L'ange de la mort et sa danse

- Intermezzo

- Pas des Furies (scène 2)

- Air de danse

- Interlude

- Air de danse

- Pas d'action

- Pas de deux

- Interlude

- Pas d'action

Apothésose d'Orphée (scène 3)

Philharmonia Orchestra

Esa Pekka Salonen, direction

Sony SK 53274

Claudio Monteverdi

L'Orfeo :

- Signor quel infelice

- Qual onor di te fia degno

- O dolcissimi lumi

- Sinfonia : E la virtue un raggio

Roberta Invernizzi (Proserpina)

Furio Zanasi (Plutone)

Victor Torres (Orfeo)

Studio di Musica Antica Antonio Il Verso

Ensemble Elyma

Gabriel Garrido, direction

K 617066

Serafino Ciminelli

La Favola Di Orfeo : Introduction / Silenzio Udite (Prologue) Choeur

Ensemble Huelgas

Paul Van Nevel

Rca Gd 71970