Orphée (3/5)

« Orphée la reçoit sous cette condition, qu'il ne tournera pas ses regards en arrière jusqu'à ce qu'il soit sorti des vallées de l'Averne ; sinon, cette faveur sera rendue vaine. Ils n'étaient plus éloignés, la limite franchie, de fouler la surface de la terre ; Orphée, tremblant qu'Eurydice ne disparût et avide de la contempler, tourna, entraîné par l'amour, les yeux vers elle ; aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, s'efforçant d'être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l'air inconsistant. » Ovide, dans ses Métamorphoses, évoque ainsi le drame d’Orphée, le plus grand musicien du monde antique, source d’inspiration de plus de quatre cents ans de musique.

En compagnie de Monteverdi, Gluck, Offenbach et bien d’autres, voici une programmation orphique qui vous fera traverser le royaume des morts…

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

L'Orfeo SV318 : Toccata (instrumental)

Concentus Musicus de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

Warner Classics 0190295929718

Stefano Landi

La morte d'Orfeo (Acte II, scène 1) : Gioit'al mio natal, crinite stelle

Cyril Auvity, ténor (Orfeo)

Ensemble Akadêmia

Françoise Lasserre, Direction

ZIG ZAG Territoires ZZT070402

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers (Acte I - 2ème tableau) :

- Et hop et hop (Mercure)

- Et Pluton (Jupiter, Mercure, Pluton)

- Salut au puissant maître (Pluton et Jupiter)

- Heureuses divinités (Pluton)

- As-tu bientôt fini? (Pluton et Jupiter)

- Aux armes (Ensemble et Chœur)

- Chœur de la révolte

- Une sédition

- Pour séduire Alcène (Ensemble et Chœur)

- Je suis à bout de force (Junon, Jupiter, Pluton et Mercure)

- Il approche, il approche (Ensemble)

- Gloire gloire à Jupiter (Ensemble)

Laurent Naouri, baryton (Jupiter)

Jean Paul Fouchecourt, ténor (Pluton)

Etienne Lescroart, ténor (Mercure)

Lydie Pruvot, soprano (Junon)

Chœur et Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Orchestre de Chambre de Grenoble

Marc Minkowski, direction

EMI 5567252

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II) - arrangement pour violoncelle et piano

Edgar Moreau, violoncelle

Pierre Yves Hodique, piano

Erato 256 463695 8 4

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice (Acte II)

- Maestoso

- Prélude - Chœur : Quel est l'audacieux (Spectres, Furies, Démons)

- Air de Furie

- Quel est l'audacieux (Spectres, Furies, Démons)

- Laissez-vous toucher par mes pleurs (Orphée, Spectres, Furies et Démons)

- Chœur en rondeau

- Ah! la flamme qui me dévore (Orphée)

- Par quels puissants accords (Spectres, Furies, Démons)

- La tendresse qui me presse (Orphée)

- Quels chants doux et touchants ! (Spectres, Furies, Démons)

- Air des Furies

- Ballet des Ombres heureuses

Richard Croft, ténor (Orphée)

Chœurs des Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Archive Produktion 471582-2

Hector Berlioz

La mort d'Orphée :

- Introduction

- Prêtresses de Bacchus…. O seul bien qui me reste !

- Quels cris affreux se font entendre ?

- O Dieu puissant ? fils de Latone… O Bacchus Evoé !

- Tableau musical

Rolando Villazon, ténor

Chœur Les Elements

Orchestre National Du Capitole De Toulouse

Michel Plasson, Direction

EMI 5576332

Darius Milhaud

Les malheurs d'Orphée, opus 85 (Acte III) :

- Et me voilà de nouveau dans ma boutique (Orphée - Chant de travail)

- Chœur des bohémiennes

- Tu es un menteur (La sœur aînée et Orphée)

- Moi je ne suis pas comme elle (La sœur cadette et Orphée)

- Ah ! Mes sœurs point de pitié (La sœur jumelle et Orphée)

- Enfin sont-elles parties et vais-je avoir la paix ? (Orphée)

- La mort d'Orphée

Bernard Demigny (Orphée)

Jacqueline Brumaire (Eurydice)

Claudine Collart, Janine Collard, Jean Cussac, André Vesssieres, Clara Neumann, Saul Verzoub

Orchestre de L'Opéra de Paris

Darius Milhaud, direction

Forlane FOR 17012

Louis-Nicolas Clérambault

Orphée : Allez Orphée Allez Allez (Air Gai)

Karina Gauvin, Soprano

Les Boréades De Montréal

Francis Colpron

Atma Classique Acd2 2352

Claudio Monteverdi

Orfeo (Acte III) :

- Sinfonia

- Scorto da te, mio nume (Orfeo)

- Ecco l'atra palude (Orfeo)

- O tu ch'innanzi (Caronte)

- Possente spirto (Orfeo)

- Orfeo son io (Orfeo)

- Sol tu, nobil dio (Orfeo et Caronte)

- Ei dorme (Orfeo)

- Nulla impresa (Chœur)

Victor Torres, baryton-basse (Orfeo)

Antonio Abete, Basse (Caronte)

Chœur Studio Di Musica Antica Antonio Il Verso

Ensemble Elyma

Studio di Musica Antica Antonio Il Verso

Gabriel Garrido, direction

K 617066

Antonio Carlos Jobim

Bande originale du film "Orfeu Negro" de Marcel Camus

Henri Crolla, Guitare

Agostinho Dos Santos, Chant

Roberto Menescal, Guitare

Banda De Frevo

Odette Ernest Dias, Flûte

Universal Music 530 877 1