Orphée (2/5)

« Orphée la reçoit sous cette condition, qu'il ne tournera pas ses regards en arrière jusqu'à ce qu'il soit sorti des vallées de l'Averne ; sinon, cette faveur sera rendue vaine. Ils n'étaient plus éloignés, la limite franchie, de fouler la surface de la terre ; Orphée, tremblant qu'Eurydice ne disparût et avide de la contempler, tourna, entraîné par l'amour, les yeux vers elle ; aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, s'efforçant d'être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l'air inconsistant. » Ovide, dans ses Métamorphoses, évoque ainsi le drame d’Orphée, le plus grand musicien du monde antique, source d’inspiration de plus de quatre cents ans de musique. En compagnie de Monteverdi, Gluck, Offenbach et bien d’autres, voici une programmation orphique qui vous fera traverser le royaume des morts…

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

Orfeo : Prologue : Toccata

Orchestre sur instruments anciens

Paul Hindemith, direction

Orfeo ORF CD 3086

Giulio Caccini

L'Euridice :

- Sinfonia (Instrumental)

- Gioite al canto moi (Scène 6 - Orphée)

- Biondo arcier (Chœur)

Gino Sinimberghi, ténor (Orfeo)

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

Naïve Records OP 30552

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II)

Arthur Grumiaux, violon

Istvan Hajdu, piano

Philips 446560-2

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice (Acte I, scène 3)

- Air "Si les doux accords de ma lyre" (L' Amour)

- Récit "Dieux ! Je la reverrais" (Orphée, L' Amour)

- Air "Soumis au silence" (L' Amour)

- Récit "Qu'entends-je ? Qu'a-t-il dit ?" (Orphée)

- Air "Amour, viens rendre a mon âme" (Orphée)

Anne Sofie Von Otter, mezzo-soprano (Orphée)

Brigitte Fournier, soprano (L' Amour)

Monteverdi Choir

Orchestre de l'Opéra de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

EMI 7498342

Jean-Francois Dandrieu

Pièces de clavecin, Livre II, 1ère suite : La Lyre d'Orphée

Olivier Baumont, clavecin

Temperaments TEM 316041.42

Pierre Schaeffer Et Pierre Henry

Echo d'Orphée - pour Pierre Schaeffer : Clavecin sarcastique

Groupes de Recherches Musicales

INA C 1007

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers (Acte I) :

_- La mort m'apparaît souriante (1er tableau - Air d'Eurydice)

- Crac ! c'est bon ! (Monologue Aristée)

- Libre ! Ô bonheur ! (Air d'Orphée et chœur)

- C'est l'Opinion Publique (Air de l'Opinion Publique - Couplets de l'Opinion publique)

- Viens ! à l'Opinion (Duo l'Opinion publique, Orphée et choeur)

- Viens ! Viens ! C'est l'honneur (Duo l'Opinion publique / Orphée)

- Dormons, dormons (2ème tableau - Choeur Cupidon et Vénus - Choeur du sommeil)

- Les heures (instrumental)

- Par Saturne, quel est ce bruit (Air de Jupiter et choeur)

- Ah ! Pauvre Actéon !_ (Diane, Cupidon, Junon, Jupiter, Vénus)

Natalie Dessay, Soprano (Eurydice)

Laurent Naouri, Baryton (Jupiter)

Jean Paul Fouchecourt, Ténor (Aristee-Pluton)

Yann Beuron, Ténor (Orphee)

Ewa Podles, Contralto (L'Opinion Publique)

Patricia Petibon, Soprano (Cupidon)

Jennifer Smith, Soprano (Diane)

Veronique Gens, Soprano (Vénus)

Lydie Pruvot, Soprano (Junon)

Choeur Et Orchestre De L'Opera National De Lyon

Orchestre De Chambre De Grenoble

Marc Minkowski, Direction

EMI 5567252

Andre Campra

Sinfonia (Orfeo nell'inferi - scène 1)

- Instrumental

- Tartarei Numi all'armi all'armi (Scène 1 - Air de Plutone et chœur)

- Ma qual nuova Armonia (Air de Plutone)

- Dominator dell'ombre (Scècne 2 - Plutone et Orfeo)

- Vittoria mio cuore (Scène 3 - Orfeo et chœur)

- Air pour les esprits follets (instrumental)

- Al lampo (Scène 4 - Une Ombre fortunée)

- Lungi da me martiri (Scèce 5 - Euridice)

- Vezzi lusinghe ministri di beltà (Air d'Euridice)

- Deh per pietà mira Orfeo chi t'adora (Scène 6 - Orfeo et Euridice)

- Fuggi temerario (Scène 7 - Plutone, Orfeo et Euridice)

- Bella non piangere (Scène 8 - Plutone)

- Si canti si goda (Air de Plutone et chœur)

Luigi De Donato, basse (Plutone)

Mathias Vidal, haute-contre (Orféo)

Blandine Staskiewicz, mezzo-soprano (Une Ombre Fortunée)

Sarah Tynan, soprano (Euridice)

Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Concert Spirituel

Herve Niquet, direction

Glossa GES 921622-F

Jean Roger-Ducasse

Orphée :

- Orphée évoque le dieu

- Hymen - Course du flambeau

Orchestre Philharmonique de Rhénanie Palatinat

Leif Segerstam, direction

Naxos 8.550891

Claudio Monteverdi

L’Orfeo (acte II) :

Sinfonia :

- Ecco pur ch'a voi ritorno (Orfeo et les pasteurs)

- In questo prato adorno (Duo les pasteurs / Orfeo / Chœur)

- Ahi caso acerbo ! (Messaggiera, les pasteurs, Orfeo)

- In un fiorito prato (Messaggieria, les pasteurs)

- Tu se' morta, mia vita, ed io respiro ? (Orfeo)

- Ahi caso acerbo ! (Choeur et Messaggiera)

- Ritornello : Chi ne consola, ahi lassi ? (Duo pasteurs)

Victor Torres, baryton-basse (Orfeo)

Gloria Banditelli, contralto (Messaggiera)

Ensemble vocal Studio di musica antica "Antonio Il Verso"

Ensemble Elyma

Studio di Musica Antica Antonio Il Verso

Gabriel Garrido, direction

K 617066