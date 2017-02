Orphée (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

L'orfeo : Toccata

Ensemble Elyma

Gabriel Garrido, Direction

K 617066

Jacopo Peri

Euridice : Funeste piaggie ombrosi orridi campi (Scène 4 - Orphée)

Olivier Lalouette, ténor (Orphée)

Ensemble Les Arts Baroques

Mireille Podeur, direction

Maguelone MAG358.415

Franz Liszt

Orphée S98, poème symphonique n°4

Orchestre D'Etat Hongrois

Janos Ferencsik, direction

Hungaroton HUNG HCD 12 446-2

Christoph Willibald Von Gluck

Orfeo ed Euridice (Acte 1 - scène 1)

- Ouverture (Instrumental)

- Ah ! Se intorno a quest'urna funesta (Chœur et Orphée)

- Basta, basta, o compagni ! (Récitatif d'Orphée)

- Ballet : Larghetto (Instrumental)

- Ah ! Se intorno a quest'urna funesta (Chœur)

- Chiamo il mio ben cosi (Air d'Orphée)

Franco Fagioli, contreténor (Orphée)

Ensemble Insula

Laurence Equilbey, Direction

Archiv Producktion 4795315

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

Virgin Classics 5099921657429

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers (Acte I, 1er tableau) :

- Ouverture

- Que suis-je ? (L'Opinion publique)

- La femme dont le cœur rêve (Air d'Eurydice)

- Il est sorti ! (Dialogue Eurydice et Orphée)

- Ah ! c'est ainsi ! (Duo Eurydice / Orphée)

- Oh Vénus, belle déesse (Dialogue Eurydice / Orphée)

- J'ai peur ... (Monologue Eurydice)

- Ballet pastoral

- Moi, je suis Aristée (Air d'Aristée)

- Voilà ! Voilà ce que je dis... (Dialogue Eurydice / Aristée)

- Allons ! Allons! (Dialogue Eurydice / Aristée)

Yann Beuron, ténor (Orphée)

Natalie Dessay, soprano (Eurydice)

Jean-Paul Fouchécourt, ténor (Aristée)

Ewa Podles, contralto (L'Opinion Publique)

Chœur et Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Orchestre de Chambre de Grenoble

Marc Minkowski, direction

EMI 5567252

Georges Auric

Orphée :

- Générique instrumental

- Monologue Cocteau

- Thème instrumental

- Dialogue mort Eurydice

Extrait du Film "Orphée" de Jean Cocteau (1949)

Avec les voix de Jean Marais et François Perier

Auvidis Travelling K 1506

Philip Glass

Orphée : Interlude- pour orchestre, d'après Cocteau (Acte II, scène 5)

Orchestre de Chambre de Stuttgart

Dennis Russell Davies, direction

Nonesuch 7559-79496-2

Philip Glass

Orphée : Journey to the underworld - suite pour piano d'après l'opéra de chambre

David Jalbert, piano

Atma Classique ACD2 2556

Giovanni Battista Pergolese

Nel chiuso centro opus 2 n°4 : O d'Euridice n'andrò fastoso (Air) - pour soprano cordes et basse continue

Sunhae Im, soprano

Akademie für alte Musik de Berlin

Harmonia Mundi HMC902189

Claudio Monteverdi

L'Orfeo (Acte I)

Victor Torres (Orfeo)

Adriana Fernandez (Euridice)

Maria Cristina Kiehr (La Musica)

Ensemble vocal STUDIO DI MUSICA ANTICA ANTONIO IL VERSO

Ensemble Elyma

Gabriel Garrido, Direction

K 617066