Noël et les enfants (1/5)

Traditionnel France

Matthias E.Becker, arrangement

Noël nouvelet

Amarcord

Raum Klang RK AP 10111

Anonyme Angleterre XV° Siècle

Nowell, nowell, tydings trew - pour 3 voix, chœurs et accompagnement

Amanda Powell, soprano

Jesse Blumberg, baryton

Apollo's Fire - The Cleveland Baroque Orchestra

Apollo's Singers

Ensemble La Nef

Jeannette Sorrell, direction

Avie AV2269

Ralph Vaughan Williams

The first nowell: The first nowell

Sarah Fox, soprano

Joyful Company of Singers

City of London Sinfonia

Richard Hickox, direction

Chandos CHAN 10385

Maurice Ravel

Noël des jouets - pour baryton et piano

Jean-Christophe Benoit, baryton

Aldo Ciccolini, piano

Emi Classics 685877 2

Jules Massenet

Werther :

- Assez ! Assez ! (Acte I - Air du Bailli)

- Noël ! Jésus vient de naître (Acte I - Le Bailli et Chœur d'enfant)

Jules Bastin, basse (Le Bailli)

Sebastian James, Mark Forkgen, François Evans, Ivo Martinez, Carol-Lynn Hartridge, Sophia Martinez, Lynda Richardson Et Michael Lewis (Les enfants)

Orchestre Philharmonique de Londres

Michel Plasson, direction

EMI 7695732

Peter Illich Tchaikovsky

Saison opus 37b pour piano : Décembre. Noël

Olga Tverskaya, piano

Opus 111 OPS 30-304

Peter Illich Tchaikovsky, musique

Alexander Gauk, orchestrateur

Les saisons opus 37b : Décembre. Noël - arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique Académique de L'URSS

Evgueni Svetlanov, direction

Melodiya Russie MEL CD 10 02096

Peter Illich Tchaikovsky

Casse-Noisette, opus 71 (Acte I) :

- La décoration et l'illumination du sapin de Noël (Scène n°1)

- Marche (Scène n°2)

- La course des enfants et l'entrée des parents (Scène n°3)

- Arrivée de Drosselmeyer et distribution des jouets (Scène n°4)

Orchestre Symphonique de Londres

Choeur Symphonique de Londres

Antal Dorati, direction

Mercury 432750-2

Nicolas Rimski-Korsakov

Koliada et choeur de Noël : La nuit de Noël

Chœur Académique Russe Svechnikov

Orchestre du Théâtre Bolchoï

Andrei Tchistiakov, direction

CDM RUS 288138/40

Edouard Lalo

Le roi d'Ys (Acte I) :

- Noël, Noël... (Chœur)

- Oui, peuple, voici l'heure … (Jahel et chœur)

- Entendez-vous ce signal ? (Jahel et chœur)

Philippe Bohee, Baryton (Jahel)

Chœur de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Armin Jordan, direction

Musifrance 245015-2

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 - pour chœur mixte a cappella:

- O magnum mysterium

- Quem vidistis pastores dicite

- Videntes stellam

- Hodie Christus natus est

Chœur Accentus

Laurence Equilbey, direction

Accord 205892

Michael Praetorius

Es ist ein Ros' entsprungen

Parley of Instruments

Choeur de la Cathédrale de Westminster

David Hill, direction

Hélios CDH55446

Arthur Honegger

Une cantate de Noël - pour baryton, chœur d'enfants, chœur mixte, orchestre et orgue / sur des textes liturgiques et populaires : 2eme partie

James Rutherford, baryton

Raymond Court, orgue

Tewkesbury Abbey Schola Cantorum and Dean Close School Chamber Choir

Chœur et Orchestre National de la BBC du Pays de Galles

Thierry Fischer, direction

Hypérion CDA67688

Traditionnel France

Gabriel Fauré, musique

Il est né le divin enfant - pour soprano, chœur de femmes et orgue

Yolande Parent, soprano

Richard Pare, orgue

La Chapelle de Québec

Bernard Labadie, direction

Ades 202132

Traditionnel France

Il est né le divin enfant

Henri Salvador

Rigolo RI 10 063

Traditionnel France

Il est né le divin enfant

Fairouz, chant

Orchestre de Chambre de Londres

Catherine Ennis, direction

Voix de l’Orient VDL CD 515

Chant traditionnel Maronite

Noël : baytun maghara et ya bikra-li'abi

Sœur Marie Keyrouz

Ensemble de la Paix

Harmonia Mundi HMC 901350

Benjamin Britten

A boy was born opus 3 : Variation VI : Noël ! - pour soliste, chœur mixte et chœur de garçons a cappella

Chœur du Sinfonietta de Londres

Chœur de la Cathédrale Saint-Paul

Terry Edwards, direction

EMI Classics 0151562

James Pierpont / Traditionnel France / Michael Praetorius

Medley : Jingle bells / Il est né le divin enfant / Es ist ein ros' entsprungen

Swingle Singers

Philips 548303-2