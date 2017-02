Bicentenaire de la naissance de Niels Gade (5/5)

♫ Programmation musicale ♫

Edvard Grieg

Gade opus 57 n°2

Leif Ove Andsnes, piano

EMI 557296-2

Niels Wilhelm Gade

Symphonie n°8 en si mineur opus 47 :

- Allegro molto e con fuoco

- Allegro moderato

- Andantino

- Finale. Allegro non troppo (molto marcato)

Orchestre Symphonique de la Radio Danoise

Christopher Hogwood, direction

Chandos CHAN 9862

Niels Wilhelm Gade

Kalanus opus 48 (extrait 1ère partie) :

- O mildes Licht du öffnest hold (Chœur et Kalanus)

- Sieh dort Staubwolken thürmen sich (Chœur)

- Streiter ruht hier im Thale (Alexandre et chœur)

- Ich bin der Herrscher (Air d'Alexandre)

Leonard Mroz, baryton (Kalanus)

Nicolai Gedda, ténor (Alexandre)

Chœur Canzone

Collegium Musicum

Frans Rasmussen, direction

Danacord DACOCD 310

Niels Wilhelm Gade

Nouvelles aquarelles pour piano opus 57

Elisabeth Westenholz, piano

Kontrapunkt 32097

Niels Wilhelm Gade

Concerto en ré mineur opus 56 :

- Allegro con fuoco

- Romanze : Andantino espressivo

- Rondo scherzando : Allegro ma non troppo

Anton Kontra, violon

Orchestre Symphonique de Malmö

Paavo Järvi, direction

BIS-CD-1835/36

Niels Wilhelm Gade

Korsfarerne (Les Croisés) opus 50 : 3ème partie Mod Jerusalem (Vers Jérusalem) :

- Alt breder sig den lyse sky (Chœur)

- Med heelig hu til malet nu (Air de Rinaldo)

- Fremad fremad frem nu min modige fod (Chœur et Rinaldo)

- Loft hojt dit hoved korsmand stands (Peter Eremit, Rinaldo et chœur)

Kurt Westi, ténor (Rinaldo)

Ulrik Cold, basse (Peter Eremit)

Musikstuderendes Kammerkor, chœur Canzone, Da Camera et Kor 72

Orchestre Symphonique d'Arhus

Frans Rasmussen, direction

BIS-CD-1835/36

Niels Wilhelm Gade

Comala, opus 12 :

- Lasst mich schauen die Geliebte (Fingal, chœur)

- Aus dem Wolken herab (chœur)

Markus Eiche, baryton (Fingal)

Chœur Et Orchestre Symphonique Nationaux Danois

Laurence Equilbey, direction

Concert diffusé hier jeudi 23/02/2017 sur la radio Danoise

Bientôt disponible en CD

La Maison du Danemark fêtera le bicentenaire de la naissance de Niels Gade, les mercredi 22 et Samedi 25 mars



- Mercredi 22 mars à 20h

Niels Gade

- Quatuor à cordes en ré majeur opus 63

- Aquarelles pour piano seul opus 19

- 3 Romances pour flûte et piano opus 94

- 3 novelettes pour violon, violoncelle et piano oups 29

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes n°1 en mi bémol majeur opus 12



Catherine Cournot, piano

Cécile Agator, violon 1

Cyril Baleton, violon 2

Jérémie Pasquier, alto

Jérémie Maillard, violoncelle

- Samedi 25 mars à 20h

Niels W. Gade

Trio en fa majeur oups 42

C. E. F. Weyse

Rondeau en ré mineur pour flûte et piano

Niels W. Gade

Idylles pour piano seul opus 34

F. Kuhlau

Trio pour flûte, violoncelle et piano opus 119

J.P.E. Hartmann

Lær mig nattens stjerne pour voix et piano

E. Grieg

Solveig (chanson) de Peer Gynt opus 55 pour voix et piano

H.C. Lumbye

Koncertpolka pour 2 violons et piano

Carl Nielsen

Tågen letter (le brouillard se dissipe) pour flûte et piano opus 4

Niels W. Gade

Quatuor à cordes en ré majeur opus 63



Catherine Cournot, piano

Cécile Agator, violon 1

Cyril Baleton, violon 2

Jérémie Pasquier, alto

Jérémie Maillard, violoncelle

Nels Lindeblad, flûte

Anne Mi Shin, voix (soprano)