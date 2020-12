Musiques spirituelles, musiques sacrées (5/5) : Joyeux Noël !

Au programme, des chants de Noël venus de France et d'ailleurs... Avec des compositions Bach, Poulenc, Tchaïkovski, Lalo mais aussi des chants traditionnels.

Programmation musicale :

Traditionnel de France

Noël nouvelet

Amarcord,

Wolfram Lattke : Ténor,

Martin Lattke : Ténor,

FrankOzimek : Baryton,

Daniel Knauft : Basse,

Holger Krause : Basse

Raum Klang, 2011

Anonyme Angleterre XVème Siècle

Nowell nowell tydings trew - pour 3 voix choeurs et accompagnement

Jeannette Sorrell,

Sylvain Bergeron,

Ashley Lingenhoel : Soprano, Marie,

Amanda Powell : Contralto, Narration,

Jesse Blumberg : Baryton, Gabriel,

Apollo's Fire,

La Nef,

Apollo's Singers

Avie, 2012

Ralph Vaughan Williams

The first nowell: The first nowell

Richard Hickox, Sarah Fox : Soprano,

Roderick Williams : Baryton,

City Of London Sinfonia,

Broadbent,

Joyful Company Of Singers

Chandos, 2006

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248 : Jauchzet frohlocket (1ère partie) Choeur

Philippe Herreweghe

Collegium Vocale De Gand,

Collegium Vocale De Gand

Virgin, 1987

Maurice Ravel

Noël des jouets pour baryton et piano

Jean Christophe Benoit : Baryton (voix),

Aldo Ciccolini : Piano

EMI classics, 2009

Jules Massenet

Werther : Assez assez (Acte I) Air du Bailli

Michel Plasson,

Jules Bastin : Basse, Le bailli,

Orchestre Philharmonique de Londres

EMI, 1988

Jules Massenet

Werther : Noël Jésus vient de naître (Acte I) Le Bailli et choeur d'enfants

Michel Plasson,

Jules Bastin : Basse, Le bailli,

Sebastian James,

Mark Forkgen,

François Evans,

Ivo Martinez,

Carol-Lynn Hartridge,

Sophia Martinez : Enfants,

Orchestre Philharmonique de Londres

EMI 1988

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Les saisons op 37b : Décembre Noël

Denis Matsuev : Piano

RCA, 2006

Nicolas Rimski-Korsakov

La nuit de Noël : Koliada et choeur de noel

Mikhail Yurovski

Orchestre Du Théâtre Forum de Moscou,

Choeur Académique Yourlov

CDM, 1996

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Noël Noël (Acte I) Choeur

Armin Jordan

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Choeur De Radio France

Musifrance, 1990

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Oui peuple voici l'heure (Acte I) Jahel et choeur

Armin Jordan,

Philippe Bohee : Baryton (voix), Jahel,

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Choeur De Radio France

Musifrance, 1990

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Entendez-vous ce signal (Acte I) Jahel et choeur

Armin Jordan,

Philippe Bohee : Baryton (voix), Jahel,

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Choeur De Radio France

Musifrance, 1990

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : O magnum mysterium- pour choeur mixte a cappella

Accentus

Accord, 1997

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : Quem vidistispastores dicite - pour choeur mixte a cappella

Accentus

Accord, 1997

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : Videntes stellam -pour choeur mixte a cappella

Accentus

Accord, 1997

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : Hodie Christus natus est - pour choeur mixte a cappella

Accentus

Accord, 1997

Michael Praetorius

Es ist ein Ros' entsprungen

David Hill,

Parley of Instruments

Choeur De La Cathedrale De Westminster

Helios, 1986

Arthur Honegger

Une cantate de Noël H 212 - pour baryton choeur d'enfants choeur mixte orgue et orchestre

Jean Martinon,

Camille Maurane : Baryton (voix),

Henriette Puig-Roget : Orgue,

Orchestre National de l'ORTF,

Maitrise De L'Ortf,

Choeur D'Oratorio De L'Ortf

EMI, 1971

Medley : Jingle bells / Il est né le divin enfant / Es Ist ein ros'entsprungen

Swingle Singers

Philips, 1968

Traditionel de France

Il est né le divin enfant

Henri Salvador

Rigolo

Traditionnel de France

Il est né le divin enfant

Catherine Ennis,

Fairouz : Chant,

Orchestre De Chambre De Londres

Voix de l'Orient Series, 1989

Traditionnel Maronite

Baytun maghara / Ya bikra-l-'abi

Soeur Marie Keyrouz : Chant

Harmonia Mundi, 1991

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op 71 : Acte II Sc 12 : Divertissement : Danse des mirlitons

Neeme Järvi

Orchestre Philharmonique de Bergen

Chandos, 2014

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op 71 : Acte II Sc 12 : Divertissement : Mère Gigogne et les polichinelles

Neeme Järvi

Orchestre Philharmonique de Bergen

Chandos, 2014