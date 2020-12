Musiques spirituelles, musiques sacrées (3/5) : l'hymne du protestantisme luthérien

En cette semaine de l'Avent, nous explorons quelques partitions de musiques sacrées pour en apprécier, quelles que soient les croyances, toute la musicalité, la profondeur, toute la consolation ou l'espérance.

Programmation musicale :

Johann Walter

Ein feste Burge ist unser Gott - pour ténor trombone et basse continue

Holger Marks : Ténor,

Thomas Leyendecker : Trombone,

Leon Berben : Orgue

Sony, 2017

Johannes Eccard

Ein feste Burg - pour choeur d'hommes et de garçons et ensemble instrumental

Kai Uwe JirkaLautten Compagney Berlin,

Choeur D'Etat Et De La Cathedrale De Berlin

Carus, 2011

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott : 1. Ein feste Burg ist unser Gott (choeur)

Philippe Herreweghe

Phi, 2018

Jean Sébastien Bach

Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720 - arrangement pour piano

Angelika Nebel : Piano

Hanssler Classic, 2013

Clara Schumann

Albumblatt über "Ein feste Burg ist unser Gott" - pour piano

Jozef De Beenhouwer : Piano

MDG, 2019

Felix Mendelssohn

Symphonie n°5 en ré min op 107 MWV N 15 (Reformation) : 3. Andante Attaca / 4. Choral : Ein feste Burg ist unser Gott

Kurt Masur

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Sony, 1972

Giacomo Meyerbeer

Les huguenots : Ouverture (Acte I)

Richard Bonynge

New Philharmonia Orchestra

Decca, 1970

Joachim Raff

Ein feste Burg ist unser Gott ouverture op 127 - pour orchestre

Urs Schneider

Philharmonie D'Etat De Kosice

Marco Polo, 1993

Jean Sébastien Bach

Choral BWV 720 : Ein feste Burg ist unser Gott

Bernard Foccroulle : Orgue

Ricercar, 2008

Georg Philipp Telemann

Ein feste Burg ist unser Gott TWV 8:7 - à 4 voix

Raimar Orlovsky,

Robin Johannsen : Soprano,

Alexander Seidel : Contre-ténor,

Holger Marks : Ténor,

Wolf Matthias Friedrich : Basse (voix),

Concerto Melante

Sony, 2017

Alexandre Glazounov

Esquisses finnoises en Mi Maj op 89 : Cortège solennel

Igor Golovchine

Orchestre Symphonique De Moscou

Naxos, 1998

Ralph Vaughan Williams

49th parallel : Prologue

Rumon Gamba

Orchestre Philharmonique de la BBC

Chandos, 2004

Michael Villmow

Ein feste Burg

Michael Villmow

Bundesjazzorchester

Double Moon Records, 2017