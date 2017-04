Musiques de la passion (5/5)

♫ Programmation musicale ♫

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Jean BWV 245 : Es ist vollbracht (2ème partie - Air de contralto)

Andreas Scholl, haute-contre

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 901748.49

Joseph Haydn

Les sept dernières paroles du Christ en croix :

- Introduzione

- Jesus rufet : Ach mich dürstet!

- Es ist vollbracht

- Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist

- Il terremonto (das erdbeben ) : Er ist nicht mehr

Ann Christine Larsson, soprano

Martina Borst, mezzo- soprano

Frieder Lang, ténor

Peter Lika, basse

Chorus Musicus

Das Neue Orchester

Christoph Spering

Opus 111 OPS 30-284

Edward Elgar

Les apôtres opus 49 (2ème partie) :

- In Gethsemane

- Then Judas which had betrayed him

- Wither shall I go

- Mine end is come

Alice Coote, mezzo-soprano (Narrateur)

Jacques Imbrailo, baryton (Jésus)

David Kempster, baryton (Pierre)

Brindley Sherratt, basse (Judas)

Chœur et Orchestre Hallé

Frances Cooke et Mark Elder, direction

Hallé concerts society CD HLD 7534

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonate n°10 en sol mineur : La crucifixion - pour violon et basse continue

Musica antiqua de Cologne

Reinhard Goebel, direction

Archiv Produktion 431656-2

Alessandro Scarlatti

Leçon n°1 pour le Vendredi Saint : De lamentatione - Cogitavit Dominus (Lamentation n°2, verset n°8)

Cristina Miatello, soprano

Ensemble Aurora :

Enrico Gatti et Odile Edouard, violons

Enrico Parizzi, alto

Alain Gervreau, violoncelle

Paul Beier, archiluth

Guido Morini, orgue

Enrico Gatti, direction

Glossa GCD 921205

Francis Poulenc

Répons des Ténèbres FP 181 : Samedi Saint - pour soprano, double chœur mixte et orchestre :

- Sepulto Domino

- Ecce quomodo moritur justus

Carolyn Sampson, soprano

Cappella Amsterdam

Chœur de Chambre Philharmonique d'Estonie

Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie

Daniel Reuss, direction

Harmonia Mundi HMC 902149

Richard Wagner

Parsifal : L'enchantement du Vendredi Saint (Acte III)

Staatskapelle de Dresde

Giuseppe Sinopoli, direction

DGG 449165-2

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 (2ème partie) :

_- Und da sie an die Stätte kamen (L'Evangéliste et chœur)

- Ach Golgatha, unselges Golgatha (Haute-contre)

- Und von der sechsten Stunde an (L'Evangéliste, Jésus et chœur)

- Choral : Wenn ich einmal soll scheiden

- Und siehe da der Vorhang im Tempel zerriss (L'Evangéliste et chœur)

- Am Abend, da es kühle war (Basse)

- Mache dich, mein Herze, rein (Basse)

- Und Joseph nahm den Leib (L'Evangéliste, Pilate et le Chœur)

- Nun ist der Herr zur Ruh gebracht (Soprano, haute-contre, ténor, basse et chœur)

- Wir setzen uns mit Tränen nieder_ (Chœur)

Ian Bostridge, ténor (L'Evangéliste)

Dietrich Henschel, basse (Pilate)

Franz Josef Selig, basse (Jésus)

Sybilla Rubens, soprano

Andreas Scholl, haute-contre

Werner Güra, ténor

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HML 5901676/78