Musiques de la passion (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Frank Martin

Polyptyque - six images de la Passion du Christ : Image de Géthsémané

Muriel Cantoreggi, violon

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrucken Kaiserslautern

Christoph Poppen, direction

ECM 173 3930

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Matthieu BWV 244 :

- Da ging hin der Zwölfen einer

- Blute nur, du liebes Herz!

- Aber am ersten Tage des süssen Brot

- Ich bin's, ich sollte büssen

- Er antwortete und sprach

- Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt

- Ich will dir mein Herze schenken

- Und da sie den Lobgesang

- Erkenne mich mein Hüter

- Petrus aber antwortete

- Ich will hier bei dir stehen

La Petite Bande : voix et insemble instrumental

Sigiswald Kuijken, direction

Challenge Classics CC72357

Michel-Richard de Lalande

Leçons de Ténèbres : troisième leçon du Jeudy Saint s 121 :

- Ego vir videns (Aleph.)

- Me minavit (Aleph.)

- Tantum in me vertit (Aleph.)

- Vetustam fecit (Beth.)

- Aedificavit in gyro meo (Beth.)

- In tenebrosis (Beth.)

- Sed, et cum clamavero (Ghimel.)

- Circum aedificavit (Ghimel.)

- Conclusit vias meas (Ghimel.)

- Jerusalem

Sophie Karthäuser, dessus

Ensemble Correspondances

Sebastien Dauce, direction

Harmonia Mundi HMC602206

Jan Dismas Zelenka

Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55 : 3ème nocturne pour le Jeudi Saint :

- Tamquam ad latronem

- Nostis qui conventus

- Tenebrae factae sunt

Collegium Vocale 1704

Collegium 1704

Vaclav Luks, direction

Accent ACC 24259

Francis Poulenc

Répons des Ténèbres FP 181 : Vendredi Saint - pour soprano double chœur mixte et orchestre : Tenebrae factae sunt

Carolyn Sampson, soprano

Cappella Amsterdam

Choeur de Chambre Philharmonique D'Estonie

Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie Orchestre

Daniel Reuss, direction

Harmonia Mundi HMC 902149

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Jean BWV 245 (1ère partie) :

- Jesus ging mit seinen Jüngern (Récitatif de l’Évangéliste)

- Choral : O grosse Lieb,o Lieb ohn' alle Masse

- Auf dass das Wort erfüllet würde (L’Évangéliste et Jésus)

- Choral : Dein Will gescheh, Herr Gott, zugliech

- Die Schar aber und der Oberhauptmann (Récitatif de l’Évangéliste)

- Von den Stricken meiner Sünden (Air de contralto)

Angela Maria Blasi, soprano

Anthony Rolfe-Johnson, ténor

Robert Holl, basse

Anton Scharinger, basse

Marjana Lipovsek, alto

Chœur Arnold Schoenberg

Concentus Musicus de Vienne

Nikolaus Harnoncourt , direction

Teldec 9031-74862-2

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonate n°9 : Le portement de croix - pour violon et basse continue

Les Dominos : Les Dominos : Guido Balestracci, Angélique Mauillon, Richard Myron, Blandine Rannou et Jonathan Rubin

Florence Malgoire, violon et direction

Psalmus PSAL 018

Joseph Haydn

Les sept dernières paroles du christ en croix HOB XX :

- Introduzione

- Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun

- Führwahr, ich sag' es dir : Heute wirst du bei mir im paradiese sein

- Frau, hier siehe deinen sohn, und du, siehe deine Mutter !

- Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen ?

Ann Christine Larsson, soprano

Martina Borst, mezzo-soprano

Frieder Lang, ténor

Peter Lika, basse

Chorus Musicus

Das Neue Orchester

Christoph Spering, direction

Opus 111 OPS 30-284