Musiques de la passion (3/5)

Jean Sebastien Bach

La Passion selon Saint Jean BWV 245 : Herr unser Herrscher (1ère partie - Chœur)

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Challenge Classics CC72545

Frank Martin

Polyptyque pour violon et 2 petits orchestres à cordes : Image de Juda

Yehudi Menuhin, violon

Das Zurcher Kammerorchester

Menuhin Festival Orchestra

Edmond De Stoutz, direction

Warner Classics 0825646777051/14

Franck Martin

Golgotha - pour solistes, chœur mixte, orchestre et orgue :

- La sainte Cène

- Géthsémané

Tatiana Lisnic, soprano

Lioba Braun, mezzo-soprano

Claude Pia, ténor

Gilles Cachemaille, baryton

Jérôme Varnier, basse

Chœurs de la Radio Bavaroise

Orchestre de la Radio de Munich

Marcello Viotti, direction

Profil PH 04037

Francois Couperin

Troisième Leçon à deux voix :

- Jod

- Caph

- Lamed

- Mem

- Nun

Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum

Veronique Gens, soprano

Sandrine Piau, soprano

Emmanuel Balssa, basse

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, orgue et direction

Decca 466776-2

Francis Poulenc

Répons des Ténèbres FP 181 Jeudi Saint - pour soprano, double chœur mixte et orchestre :

- Judas mercator pessimus

- Una hora non potuistis vigilare mecum

Carolyn Sampson, soprano

Cappella Amsterdam

Chœur de Chambre Philharmonique D'Estonie

Orchestre Symphonique d'Etat D'Estonie

Daniel Reuss, direction

Harmonia Mundi HMC 902149

Antonio Caldara

La Passion de Jésus Christ notre Seigneur (Acte I) :

- Come a vistadi pene si fiere (Giovanni)

- E la Madre frattanto (Maddalena, Pietro et Giovanni)

- Potea quel pianto (Maddalena)

Patricia Petibon, soprano (Maddalena)

Francesca Pedaci, soprano (Giovanni)

Laura Polverelli, contralto (Pietro)

Athestis Chorus

Europa Galante

Fabio Biondi, direction

Virgin 5453252

Roland De Lassus

Tristis est anima mea

Ensemble Brabant

Stephen Rice, direction

Hypérion CDA67887

Franz Liszt

Tristis est anima mea (3ème partie)

Chœur de Budapest

Orchestre d'Etat Hongrois

Miklos Forrai, direction

Hungaroton HCD 32700-02

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

Sonate n°8 en si bémol majeur : Le couronnement d'épines - pour violon et basse continue

Les Dominos

Florence Malgoire, direction

Psalmus PSAL 018

Carlo Gesualdo

Tenebrae Responsoria :

- In monte Oliveti

- Tristis est anima mea

- Ecce vidimus eum

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, Direction

Outhere LPH010

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 (1ère partie) :

- Kommt ihr Töchter helft mir klagen (Chœur)

- Da Jesu diese Rede vollendet hatte (L'évangéliste et Jésus)

- Herzliebster Jesu was hast du verbrochen (Chœur)

- Da versammleten sich die Hohenspriester (L'évangéliste, Jésus et le chœur)

- Du lieber Heiland du (Récitatif de contralto)

- Buss und Reu (Air de contralto)

Andreas Schmidt, baryton (Jésus)

Anthony Rolfe-Johnson, ténor (L'Évangéliste)

Michael Chance, haute-contre (Contralto)

Choeur Oratorio des Jeunes de Londres

Choeur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

John Eliot Gardiner, direction

Archiv produktion 427648-2