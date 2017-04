Musiques de la passion (2/5)

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonate n°7 en fa majeur - pour violon et basse continue : La flagellation

Les Dominos

Florence Malgoire, Direction

Psalmus PSAL 018

Georg Friedrich Haendel

Le Messie (2ème partie) :

- Behold the Lamb of God (Chœur)

- He was despised (Air de haute-contre)

- Surely He hath borne our griefs / And with His stripes we are healed / All we like sheep have gone astray (Chœur)

Andreas Scholl, haute-contre

Arts Florissants

William Christie, Direction

Harmonia Mundi HMC 901498/99

Frank Martin

Golgotha - pour solistes, chœur mixte orchestre et orgue : Le discours au temple

Claude Pia, ténor

Choeur de la Radio Bavaroise

Orchestre de la Radio de Munich

Franck Martin, direction

Profil PH04037

Joseph Haydn

La Passion : symphonie en fa mineur HOB I : 49 :

- Adagio

- Allegro di molto

- Menuet - Trio

- Finale

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

Alpha 670

Andre Caplet

Le miroir de Jésus : Miroir de Peine - pour mezzo-soprano voix de femmes harpe et cordes :

- Prélude

- Agonie au jardin

- Flagellation

- Couronnement d'épines

- Portement de croix

- Crucifixion

Hanna Schaer, mezzo-soprano

Isabelle Moretti, harpe

Michael Chanu, contrebasse

Quatuor Ravel

Solistes des Chœurs de L'Orchestre National de Lyon

Bernard Tétue, direction

Accord 202332

Ludwig Van Beethoven

Le Christ au mont des Oliviers :

- Alla marcia : Wir haben ihn gesehen (Chœurs)

- Recitativo l'istesso tempo della marcia : Die mich zu fangen au (Jésus)

- Tempo della marcia : Hier ist er (Chœurs)

- Recitativo molto allegro : Nicht ungestraft (Petrus et Jésus)

- Allegro ma non troppo : In meinen ader (Petrus, Jésus, Séraphin)

- Molto allegro : Auf, auf! ergreifet den verräter (Chœurs)

- Maestoso : Welten singen (Chœur)

- Allegro - : Preiset ihn, ihr engelschöre (Chœur)

Simone Kermes, soprano (Séraphin)

Steve Davislim, ténor (Jésus)

Eike Wilm Schulte, basse (Pétrus)

Chorus Musicus

Das Neue Orchester

Christoph Spering, direction

Opus 111 OPS 30-281

Reinhard Keiser

Brockes-Passion : Der für die Sünde der Welt gemartete und sterbende Heiland Jesus :

- Mich vom Stricke meiner Sünden (Chœur et Ames croyantes)

- Als Jesus nun zu Tische sasse (L’Évangéliste)

- Der Gott dem alle Himmelskreise (La fille de Sion)

Zsuzsi Toth, soprano (La fille de Sion)

Jan Van Elsacker, ténor (L’Évangéliste )

Caroline Weynants, soprano (Âme croyante)

Vox Luminis, chœur

Les Muffatti, orchestre

Peter Van Heyghen, direction

Ramée RAM 1303