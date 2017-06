Musiques de l'été (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

*

Frank Bridge*

Summer

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool

Charles Groves, direction

EMI 5668552

Antonio Vivaldi

Sonetti Printemps / Eté

Irene Beraldo, voix

Andrej Javanic, théorbe

Arion

Antonio Vivaldi

Concerto en sol mineur opus 8 n°2 p 336 RV 315 l'été :

- Allegro non moto

- Adagio

- Presto

Giuliano Carmignola, violon

Orchestre Baroque de Venise

Andrea Marcon, clavecin et direction

Sony SK 51352

Antonio Vivaldi / Gabriela Montero

Summer and winter - réduction et improvisation pour piano d'extraits des concertos en sol mineur opus 8 n°2 "l'été" et en fa majeur n°3 "l'hiver"

Gabriela Montero, piano

EMI 5002342

Max Richter / Antonio Vivaldi

Summer 3 - adaptation pour violon et orchestre de chambre et instrument électronique

Konzerthaus Kammerorchester Berlin

Daniel Hope, violon

Raphael Alpermann, clavecin

Wilhelm Richter, claviers

André de Ridder, direction

DGG 482 0465

Jules Massenet

L'année passée : Après-midi d'été - pour piano à 4 mains :

- A l'ombre

- Dans les blés

- Grand soleil

Aldo Ciccolini, piano

EMI Classics 685859 2

Francesco Paolo Tosti, musique

Riccardo Mazzola, paroles

Luna d'estate

Enrico Caruso, ténor

Orchestre non identifié

Walter B. Rogers, direction

Pearl EVCIII

Francesco Paolo Tosti, musique

Riccardo Mazzola, paroles

Luna d'estate

Carlo Bergonzi, ténor

Orchestre de chambre de Rome

Edoardo Mueller, direction

Orféo C 073-831 A

Frederick Delius

7 danish songs : Summer nights - pour soprano et piano

Yvonne Kenny, soprano

Piers Lane, piano

Hypérion CDA67594

Frederick Delius

A song of summer RT VI/26

Orchestre Symphonique de Londres

John Barbirolli, direction

EMI 5651192

Claude Debussy

6 épigraphes antiques L 131 : Pour invoquer Pan dieu du vent d'été - pour piano à 4 mains

Yaara Tal, Andreas Groethuysen, piano

Sony Classical 88875108322

Albert Roussel

Le poème de la forêt : Symphonie n°1 en ré mineur opus 7 : Soir d'été

Orchestre National de France

Charles Dutoit, direction

Erato ECD 88226

Anton Webern

Extrait n° 5 des 8 Lieder de jeunesse : Sommerabend : "Du Sommerabend! Heilig, goldnes Licht!"

Christiane Oelze, soprano

Eric Schneider, piano

DGG 457637-2

Arnold Schoenberg

5 pièces pour orchestre opus 16 n°2 : Farben (Sommermorgen an einem See)

Berliner Sinfonie Orchester

Günther Herbig, direction

Berlin Classics 0300911BC

Franz Schubert

Die Sommernacht D 289

Matthias Goerne, baryton

Alexander Schmalcz, piano

Harmonia Mundi HMC 902063

Robert Schumann

Dichterliebe opus 48 - XII. Am leuchtenden Sommermorgen

Barbara Bonney, soprano

Antonio Pappano, piano

Decca 470289-2

Johannes Brahms

Sommerabend opus 85 n°1

Matthias Goerne, baryton

Christoph Eschenbach, piano

Harmonia Mundi 902174

Wolfgang Amadeus Mozart

Cantate K 429 : Dir Seele des Weltalls - pour chœur sopraniste et orchestre

Franz Ellmar, soprano (Enfant)

Chœur et Orchestre de l'Opéra d'Etat de Vienne

Peter Maag, direction

Turnabout 0015

Felix Mendelssohn

Ein Sommernachtstraum opus 61 (Le songe d'une nuit d'été) : Ouverture

Orchestre de Chambre d'Europe

Nikolaus Harnoncourt, direction

Warner Classics 0190295929718

George Gershwin / Ira Gershwin / Dubose Heyward

Summertime

Big Brother and The Holding Company

CBS CDCBS 65470