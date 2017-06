Musiques de l'été (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Frederick Delius

Summer night on the river RT VI/19 n°25 - pour petit orchestre

Orchestre de Chambre Anglais

Daniel Barenboïm, direction

DGG 419748-2

Arthur Honegger

Pastorale d'été - poème symphonique : Calme - vif et gai - tempo I (calme)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

DGG 435438-2

Giuseppe Verdi

Les vêpres siciliennes : Ballet Les quatre saisons (Acte III, scène 2):

- Le printemps

- L'été

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

EMI 7540432

Joseph Bodin de Boismortier

L'été :

- L'ardente canicule a tari nos fontaines (Récitatif)

- Ô toi qui répands l'abondance (Air)

- Mais quelle est mon erreur (Récitatif)

- Moissonnez ces fertiles plaines (Air)

- Cependant le Soleil termine sa carrière (Récitatif)

- Zéphir agite ces feuillages (Air)

- Ô nuit, cache aux yeux indiscrets (Air)

Hervé Lamy, ténor

Ensemble Arion

Radio Canada (CBC) MVCD 1098

Michael Tippett

Crown of the year - pour chœur d'enfants à 3 voix et ensemble instrumental (début) :

- Prelude Spring

- Hush nightingale

- Refrain

- Prelude Summer

Christ Church Cathedral Choir

Quatuor Medici

Martin Jones, piano

John Anderson, hautbois

Colin Lawson, clarinette

Graham Ashton, trompette

Peter Hamburger, Martin Westlake et Jeremy Cornes, percussions

Michael Copley, Maurice Hodges et Evelyn Nallen, flûte à bec

Stephen Darlington, direction

Nimbus NI 5266

Michael Tippett

The midsummer marriage : ritual danses :

- Third dance (The air in spring)

- Fourth dance (Fire in summer)

Chœur et Orchestre Symphonique de la BBC

Andrew Davis, direction

Teldec 4509-94542-2

Joseph Haydn

Les saisons HOB XXI : 3 : Der Sommer :

- Introduction (instrumental) / Im grauen Schleier rückt heran (Lukas et Simon)

- Der munt're Hirt versammelt nun (Hanne et Simon)

- Sie steigt herauf die Sonne (Hanne , Lukas, Simon et Le Choeur)

- Nun regt und bewegt sich alles umher (Simon)

- Die Mittagsonne brennet jetzt (Lukas)

- Dem Druck erlieget die Natur (Lukas)

- Willkommen jetzt o dunkler Hain (Hanne)

- Welche Labung für die Sinne (Hanne)

- O seht es steiget in der schwülen Luft (Hanne, Lukas et Simon)

- Ach, das Ungewitter naht (Choeur)

- Die düst'ren Wolken trennen sich (Hanne, Lukas et Simon)

Christina Landshamer, soprano (Hanne)

Maximilian Schmitt, ténor (Lukas)

Florian Boesch, basse (Simon)

Collegium Vocale de Gand

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

Outhere LPH013

Astor Piazzolla

Las Cuatro estaciones porteñas (Eté à Buenos Aires) - pour orchestre à cordes : Verano porteno

Kremerata Baltica

Gidon Kremer, direction

Nonesuch 79568-2

George Gershwin / Dubose Heyward

Summertime

Bill Evans, piano

Chuch Israels, contrebasse

Paul Motian, batterie

Riverside 12RCD 018-2 VOL2/3