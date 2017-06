Musiques de l'été (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Maurice Ravel

- Daphnis et Chloé (3ème partie) :

- Aucun bruit que le murmure des ruisselets

- Angoissé, Daphnis cherche Chloé du regard (3ème partie)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung Whun Chung, direction

DGG 00289 477 5706

Hector Berlioz

Le coucher du soleil H 39 opus 2 n°1 - version pour baryton-basse et pianoforte

Jerome Correas, baryton-basse

Arthur Schoonderwoerd, pianoforte

Alpha 024

Jean Philippe Rameau

Les Indes galantes - Les incas du Pérou (2ème entrée) :

- Soleil, on a détruit tes superbes asiles (Huascar)

- Prélude pour l'adoration du soleil

- Brillant soleil (Huascar et Le Chœur)

- Air des Incas pour la dévotion du Soleil

- Clair flambeau (Huascar et le Chœur)

Bernard Deletre, basse (Huascar)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Harmonia Mundi HMC 901367/69

Richard Strauss

Une symphonie alpestre opus 64 TrV 233 :

- Nacht

- Sonnenaufgang

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 900148

Franz Schubert

An die Sonne D 272 - pour soprano et piano

Gundula Janowitz, soprano

Irwin Gage, piano

DGG 437943-2

Vincent D'Indy

Diptyque méditerranéen opus 87 : Soleil vespéral

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Georges Prêtre, direction

Erato 0190295953522/13

Nicolas Rimski-Korsakov

Le coq d'or : Otvet' mne zorkoye svetilo (Hymne au soleil) (Acte II - La Reine Chemakhaa)

Olga Peretyatko, soprano (La Reine Chemakhaa)

Orchestre Philharmonique d'Oural

Dimitri Liss, direction

Sony Classical 88985352232

Nicolas Rimski-Korsakov

Le coq d'or : Hymne au soleil - réduction pour violoncelle et piano

Pierre Fournier, violoncelle

Gerald Moore, piano

EMI 5697122

Modeste Moussorgski

La Khovantchina : Lever de soleil sur la Moskova (Acte I)

Orchestre Symphonique Académique de l'URSS

Evgueni Svetlanov, direction

Melodiya MELCD1002480/10

Franz Schubert

Im Abendrot D 799

Christian Gerhaher, baryton

Gerold Huber, piano

RCA 82876777162

Frederick Delius

Songs of sunset : A song of the setting sun! - pour soprano baryton, chœur mixte et orchestre

Chœur de la Cathédrale d'Aarhus

Chœur de l'Orchestre Symphonique d'Arhus

Orchestre Symphonique d'Arhus

Bo Holten, direction

Danacord DACOCD 721

Jean Sibelius

Chevauchée nocturne et lever de soleil opus 55 - poème symphonique

Philharmonia Orchestra

Simon Rattle, direction

Warner Classics 0825646198788

Jean Sibelius

Tulen synty opus 32 (L'origine du feu)

Chœur d'Hommes de l'Université d'Helsinki

Orchestre Symphonique de Lahti

Osmo Vanska, direction

BIS CD-1525

Pietro Mascagni

Iris : Prélude et Hymne au soleil - pour orchestre (Acte III)

Orchestre et Chœur du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste

Tiziano Severini, direction

Dynamic CDS 379

Charles Trenet

Le soleil et la lune

Charles Trenet

EPM Musique VC102-10