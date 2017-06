Musiques de l'été (1/5)

Joseph Haydn

Symphonie en ré majeur HOB I : Le matin : Adagio - Allegro

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken

Accent ACC 24272

Joseph Haydn

Die Schöpfung (La création) HOB XXI : début de la 1ère partie :

- Die Vorstellung des Chaos

- Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde (Raphaël et Le Chœur)

- Nun schwanden vor dem heiligen Strahle (Air d'Uriel et Le Chœur)

Maximilian Schmitt, ténor (Uriel)

Johannes Weisser, basse (Raphaël)

Chœur de Chambre du Rias de Berlin

Orchestre Baroque de Fribourg

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 902039.40

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en si bémol majeur opus 76 n°4 HOB III : Lever de soleil : Allegro con spirito

Quatuor Modigliani :

Philippe Bernhard, Loïc Rio, violons

Laurent Marfaing, alto

François Kieffer, violoncelle

Mirare MIR 065

Robert Schumann

Szenen aus Goethes Faust WoO 3 (début de la 2ème partie) :

- Die ihr dies Haupt umschwebt im luft'gen Kreise (Ariel, Faust et Le Chœur)

- Thäler grünen, Hügel schwellen (Le Chœur et Ariel)

Werner Güra, ténor (Ariel)

Christian Gerhaher, baryton (Faust)

Chœur de la Radio Néerlandaise

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Nikolaus Harnoncourt, direction

Royal Concertgebouw Orchestra RCO 09001

Jean-Baptiste Lully

Phaéton LWV 61 (Acte IV) :

- Ritournelle : Sans le dieu qui nous éclaire (Le Soleil, Le Chœur des Heures, Une des Heures, Le Chœur des quatre Saisons et l'Automne).

- Premier air (instrumental)

- Second air : Dans ce palais ( Une des Heures et Le Chœur)

- Approchez Phaéton, que rien ne vous étonne (Le Soleil et Phaéton)

- C'est toi que j'en atteste (Le Soleil)

- Allez répandre la lumière (Les Chœurs)

Emiliano Gonzalez-Toro, haute-contre (Phaéton)

Virginie Thomas, soprano (Une des Heures)

Cyril Auvity, ténor (Le Soleil)

Frédéric Caton, basse (L'Automne)

Chœur de Chambre de Namur

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

Aparte AP061

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ah ! Lève-toi, soleil ! (Acte II - Roméo)

Alain Vanzo, ténor (Roméo)

Orchestre Lyrique de la RTF

Roger Albin, direction

Le Chant du Monde LDC 78833/34

Serge Prokofiev

Suite Scythe opus 20 - pour orchestre : Le départ glorieux de Lolly et le cortège du Soleil

Orchestre Symphonique de Chicago

Claudio Abbado, direction

DGG 410598-2

Joaquin Turina

Circulo opus 91 pour piano violon et violoncelle :

- Amanecer

- Melodia

- Crepusculo

Beaux Arts Trio :

Menahem Pressler, piano

Ida Kafavian, violon

Peter Wiley, violoncelle

Philips 446684-2

Franz Schubert

An die untergehende Sonne D 457

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Gerold Huber, piano

Harmonia Mundi HMC 901991

Vincent D'Indy

Diptyque méditerranéen opus 87 : Soleil matinal

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Georges Prêtre, direction

Erato 0190295953522/13

William Walton

Cantico del sole - pour chœur a cappella

Finzi Singers

Paul Spicer, chef de Chœur

Chandos CHAN 9222

Ralph Vaughan Williams

Sinfonia antartica : Intermezzo

Orchestre Philharmonique de Londres

Adrian Boult, direction

EMI 7640202

George Harrison

Here comes the sun

The Beatles

Apple 7970392